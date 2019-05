Overwatch: Jubiläumsevent mit vergangenen Inhalten und "Gratistage" - 4Players.de

Zum dreijährigen Jubiläum von Overwatch wird vom 21. Mai bis zum 10. Juni auf PC, PlayStation 4 und Xbox One (wieder) das saisonale Jubiläumsevent im Spiel stattfinden. Während des Jubiläumsevents sind alle früheren saisonalen kosmetischen Extras und viele der vergangenen saisonalen Brawls erneut verfügbar."Das Jubiläumsevent umfasst sechs neue legendäre und drei epische Skins. Baptiste, Ashe und Wrecking Ball warten mit neuen Tanz-Emotes auf. Während des Jubiläumsevents werden vergangene saisonale kosmetische Extras wieder verfügbar, darunter auch die beliebten Tanz-Emotes der letzten Jahre. Vergangene saisonale Brawls kehren in die Arcade zurück und wechseln in einer täglichen Rotation. Dazu zählen auch alle Brawls des Overwatch-Archivs", heißt es von Blizzard.Overwatch und das Jubiläumsevent sind während der Gratistage vom 21. bis zum 28. Mai kostenlos spielbar. Konsolenspieler können den Download vorab starten und ab heute den Overwatch-Gratistage-Client auf PlayStation 4 und Xbox One herunterladen.Letztes aktuelles Video: Havana New Escort Map