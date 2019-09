Sea of Thieves: The Pirate Emporium: Emotes und Haustiere im Premium-Ingame-Shop - 4Players.de

Am 11. September wird für Sea of Thieves das Update "The Pirate Emporium" erscheinen. Es führt einen Premium-Ingame-Shop mit der Währung "Ancient Coins" ein, die man gegen Echtgeld kaufen kann. Manche Gegner wie "Ancient Skeletons" können diese Münzen (sehr selten) auch als Beute hinterlassen.Die ersten Dinge, die man im Ingame-Shop kaufen kann, sind neue Emotes, Haustiere und "Schiff-Anstriche" auf Basis von Banjo-Kazooie. Rare (Entwickler) betont , dass im Shop ausschließlich kosmetische Inhalte zum Kauf angeboten werden und niemals Figuren stärken bzw. die Balance beeinflussen sollen. Zudem sollen sämtliche Shop-Items optional sein und im Gegensatz zur typischen Lootbox wird man immer im Vorfeld sehen, was man für sein Geld bekommt.Haustiere stehen seit dem Verkaufsstart des Piraten-Abenteuers auf der Wunschliste der Spieler. Die ersten kaufbaren Vertreter werden Affen (Kapuziner und Berberaffe) und Papageien (Ara, Sittich) sein. Sie können an bestimmten Stellen auf dem Schiff platziert werden, können auf dem Arm der Spielfigur sitzen, reagieren auf Emotes usw. Beide Affen werden je 649 Münzen kosten (1.000 Münzen kosten 9,99 Dollar). Die virtuellen Tiere wurden gestern im Livestream mit echten Tieren vorgestellt und dabei übergab sich ein Affe live vor der Kamera. Das Erbrochene landete auf dem Community Manager ( Clip ).Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Pets