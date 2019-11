PlayStation Now: Vorerst keine Parallel-Veröffentlichung von Exklusiv-Titeln zum Start geplant - 4Players.de

Aktuelle Exklusiv-Titel für Sonys Streamingservice PlayStation Now wird es vorerst nicht geben. Das hat Jim Ryan, CEO von Präsident von Sony Interactive Entertainment, im Gespräch mit Gamesindustry.biz verlauten lassen."Das ist ein Bereich, der sich schnell und fließend verändert", so Ryan zum Thema Streaming. "Die Art und der Umfang, wie wir Spiele unserer eigenen Studios erschaffen, lässt uns derzeit glauben, die Energie besser darauf zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Veröffentlichung dieser Spiele ein riesiges Entertainment-Event darstellen. Ich würde da God of War und Spider-Man anführen. Im nächsten Jahr wird The Last of Us Part 2 in diese Kategorie fallen."Derzeit gibt es bei PlayStation Now u.a. die Sony-exklusiven Blockbuster God of War und Uncharted 4, die Abonnenten sowohl streamen als auch herunterladen können. Allerdings haben besagte Spiele bereits einige Monate und Jahre auf dem Buckel, während Microsoft mittlerweile selbst seine aktuellen First-Party-Titel umgehend in seinem Abo-Angebot Game Pass veröffentlicht, der jedoch (noch) keine Streaming-Optionen bietet.Für Ryan käme das nicht in Frage, weil man den Wert und die Produktionsqualität der eigenen Marken schlichtweg zu hoch ansieht, um sie umgehend in Spiele-Abos anzubieten. Daher dürften vorerst Titel vom Schlag eines God of War die Ausnahme bleiben und erst deutlich nach der Erstveröffentlichung in der stetig wachsenden Bibliothek von PlayStation Now auftauchen.Letztes aktuelles Video: Neue Spiele im Oktober 2019