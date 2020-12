PlayStation Now: Dezember-Update mit Horizon Zero Dawn, Wreckfest und The Surge 2

Sony hat die Dezember-Neuzugänge für PlayStation Now bekanntgegeben. Über den Spiele-Streaming-Dienst können seit dem 1. Dezember folgende Titel gespielt werden:Im November 2020 kamen Injustice 2, F1 2020, Rage 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia und Monster Jam Steel Titans hinzu.Die Spiele Resident Evil 7, Metro Exodus, Wolfenstein: The Old Blood und Rocket League haben derweil die Bibliothek von PS Now verlassen.Sony: "Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden."