PlayStation Now: April-Update mit Marvel's Avengers, Borderlands 3 und The Long Dark

Folgendes Spiel scheidet im Gegenzug aus der Bibliothek von PS Now aus:

Sony hat die Neuzugänge von PlayStation Now für April enthüllt . Seit dem 6. April 2021 können Abonnenten folgende neue Spiele streamen oder herunterladen:Dienstbeschreibung des Herstellers: "Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden. Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Wer PlayStation Now ausprobieren möchte, der kann den Dienst für eine Woche kostenfrei testen."