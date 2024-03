Stardew Valley: Wann genau erscheint Update 1.6?

PSA for people who use mods: A ton of mods are already updated for 1.6 (check out https://t.co/RYjYIYjuk7). Also, I've added a public steam branch that will let you stay on version 1.5.6 if you choose. I recommend trying out 1.6 without mods, but it's up to you



— ConcernedApe (@ConcernedApe) March 18, 2024

Darauf haben Fans vonseit fast einem Jahr gewartet: Derist gekommen. Im Laufe des Tages wird die neue Version vorerst nur für den PC veröffentlicht – dann könnt ihr euch auf eine Vielzahl von neuen Inhalten freuen.Um euch bestens auf das Update vorzubereiten, fassen wir für euch noch einmal diezusammen. Immerhin hat Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe über Wochen und Monate verschiedene Infos und einzelne Patchnotes zu Stardew Valley 1.6 verraten.Offiziell erscheint Patchversion 1.6 für Stardew Valley amfür den. Einegibt es noch nicht, aber es wird vermutlich für uns eher in den Abendstunden sein. Laut Eric Barone wird er das Update veröffentlichen , sobald er seinen Kaffee getrunken und keine Probleme mehr festgestellt hat.Aufgrund der Zeitverschiebung, Barone lebt schließlich in den USA, könnt ihr damit rechnen, dass der Patch voraussichtlicherscheinen wird. In Stein gemeißelt ist die Uhrzeit aber nicht.Obwohl der Solo-Entwickler einst ankündigte, dass Version 1.6 für Stardew Valley nicht ganz so umfangreich werden soll, wird es trotzdemgeben. Die kompletten Patchnotes stehen zwar noch nicht parat, dennoch hat Barone bereits einige Informationen preisgegeben. Unter anderem dürft ihr euch darauf freuen:Welche Verbesserungen und Neuerungen das Update außerdem bietet, wird sich erst in denzeigen. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren, sobald diese uns vorliegen.Die Antwort darauf ist simpel: Nein . Ihr werdet einige der Änderungen auch mit euremerleben können. Allerdings rät Barone dennoch dazu, dass ihr mit Update 1.6 ein neues Farmleben in Stardew Valley beginnt, da euch sonst bei manchen Dingen der Kontext fehlen wird. Gezwungen seid ihr dazu aber nicht.Als Barone das Update 1.6 für Stardew Valley ankündigte, sollte es in erster Linie ein Patch werden, der es Moddern einfacher macht, neue Inhalte zu erstellen. Das ist auch grundsätzlich noch der Fall, aber ihr müsst wenig Sorge haben, dass mit dem Patch erst einmal all eure installierten Modifikationenwerden.Auf Twitter hat der Entwickler angekündigt, dass bereits zahlreichesind. Sollte es dennoch zu Problem kommen, könnt ihr über Steam optional bei der vorherigen Version 1.5.6 bleiben. "Ich empfehle, 1.6 ohne Mods auszuprobieren, aber das ist ganz euch überlassen", so der bei den Fans beliebte ConcernedApe.Ob Stardew Valley nach Patch 1.6 übrigens vollendet ist, bleibt abzuwarten. Ersteinmal will sich Barone nach derwieder der, aber ganz abschließen möchte er mit seiner immens erfolgreichen Farming Sim auch noch nicht.