Stardew Valley: So schaltet ihr die Schildkröte frei

Schildkröte mit grünem Panzer: 60.000 Gold

Schildkröte mit lila Panzer: 500.000 Gold

Mithat es etliche Änderungen und Neuerungen gegeben, wovon eine Fans vonbesonders entgegen kommt: Endlich gibt es einen neuen tierischen Begleiter –Bevor ihr euch jedoch ein niedliches Panzertier auf den eigenen Bauernhof holen könnt, müsst ihr erst einmal viel Zeit investieren. Denn die Anschaffung ist keineswegs günstig und benötigt noch zwei weitere, ehe ihr überhaupt in der Lage dazu seid, ein weiteres Haustier euer Eigen nennen zu dürfen.Anders als etwa die, für die es nun auch mehr unterschiedliche Rassen gibt, könnt ihr die Schildkröte nicht als euer Start-Haustier festlegen. Stattdessen ist sie lediglich kaufbar, und das auch nicht von Anfang an. Zuerst müsst ihr diesteigern, in dem ihr es streichelt oder ihren Wassernapf füllt. Insgesamt gibt es 1.000 Freundschaftspunkte, wobei ihr für jede Aktivität zwölf Punkte erhaltet – es wird also etwas dauern.Ist euch euer Haustier aber irgendwann komplett wohlgesonnen, könnt ihr über einen weiteren Begleiter nachdenken. Zuerst benötigt ihr jedoch einen, den ihr beierhaltet. Besucht einfach die Schreinerin in ihrem Haus und erwerbt einen neuen Napf für insgesamt 5.000 Gold und 25 Hartholz. Eine Bauzeit benötigt das Projekt jedoch nicht, sondern der Napf ist sofort auf eurem Hof vorhanden.Anschließend könnt ihr zu, die sich südlich eures Grundstücks befindet, und ein neues Haustier kaufen. Diefür die insgesamt zwei verschiedenen Schildkröten sind aber nicht unerheblich:Sobald ihr die Summe an Marnie bezahlt habt, könnt ihr eurem neuen besten Freund einengeben – beachtet jedoch, dass dieser im Anschluss nicht mehr zu ändern ist. Die Wahl sollte also gut überlegt sein.Noch mehrerfahrt ihr in einer separaten Mitteilung. Derhat übrigens dazu geführt, dass diekonnte.