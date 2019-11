Death Stranding: PC-Version wird im Epic Games Store und bei Steam veröffentlicht - 4Players.de

Passend zum Verkaufsstart auf PlayStation 4 haben Kojima Productions und 505 Games bestätigt, dass die PC-Fassung von Death Stranding im Epic Games Store und bei Steam erscheinen wird. Das eigenwillige Open-World-Endzeit-Abenteuer kann für 59,99 Euro bereits vorbestellt werden ( zum Epic Games Store zu Steam ). Es soll im Sommer 2020 erscheinen. Zum Test der PS4-Fassung : Über kein Spiel der letzten Jahre wurde im Vorfeld so viel spekuliert wie über Death Stranding. Hideo Kojima deutete in Trailern und Präsentationen eine ebenso bizarre wie dämonische Zukunft mit mysteriöser Spielmechanik an, die man in keine bekannte Schublade stecken konnte. Die Erwartungshaltung erreichte parallel zur Skepsis ihren Höhepunkt, als der Schöpfer von Metal Gear Solid sogar ein neues Genre ankündigte. Was soll das sein: "Strandlikes"? Aber noch viel wichtiger: Was für ein Spiel steckt in diesem Abenteuer?Letztes aktuelles Video: Video-Epilog