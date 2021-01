Werewolf: The Apocalypse - Earthblood: Entwickler über World of Darkness und das Verwandlungssystem

Zwei Wochen vor der Veröffentlichung von Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ab 33,99€ bei vorbestellen ) haben Publisher Nacon und Entwickler Cyanide zwei Making-of-Videos über das Action-Rollenspiel veröffentlicht. In den Videos kommen Julien Desourteaux (Game Director), Bren Bruylant (Animator), Clément Demaret (Leveldesigner), Simon Decottignies-Renard (Narrative Designer), Maxime Roy (Projektmanager) und Juliette Ruaux (UI/UX-Grafikerin) zu Wort.Die World-of-Darkness-Lizenz und die Umsetzung der gesteckten Ziele stehen im ersten Tagebuch-Video im Mittelpunkt. Die Entwickler sprechen auch über die Geschichte von Hauptfigur Cahal, ein verbannter Garou (Werwolf), der versucht seine Nächsten wiederzusehen und Endron zu bekämpfen, ein multinationales Unternehmen, das alle Formen des Lebens hinter seinem harmlosen, grünen Image vernichten will. Das Unternehmen wird aus den Schatten heraus von einem Wesen namens "Wyrm" geführt.Im zweiten Tagebuch-Video geht das Team stärker auf die Spielmechaniken ein, u.a. auf das Verwandlungssystem. Cahal kann drei verschiedene Formen annehmen: Die Homid-Form dient dazu, mit anderen Charakteren zu interagieren. Die Lupus-Form eignet sich zur Erkundung und zur Infiltration. Die Crinos-Form gibt Cahal übernatürliche Kraft für den Kampf.Das Spiel aus dem Universum von World of Darkness wird am 4. Februar 2021 für PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Entwickelt wird das Action-Rollenspiel von Cyanide (Styx: Master of Shadows, Blood Bowl, Call of Cthulhu)."Die Hauptfigur Cahal soll eine bedeutende Rolle im Großen Krieg der Garou gegen den globalen Konzern Endron spielen, dessen Aktivitäten der Natur schweren Schaden zufügen. (...) In Werewolf: The Apocalypse sind die Garou Krieger Gaias, der Mutter Erde, und sie kämpfen, um den Planeten von der Korruption der Wyrm zu befreien. Dieser Aspekt des Spiels zeigt sich beispielsweise, wenn die Spieler Umgebungen wie einen im Übermaß ausgebeuteten Wald, eine verödete Wüste oder eine Ölbohrplattform erkunden."