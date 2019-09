Celeste: "Abschieds-Update" mit Kapitel 9 erschienen; Entwickler gründen neues Studio - 4Players.de

Der offizielle Twitter-Auftritt von Celeste hat das finale Update des Jump&Runs verkündet: Der kostenlose "Farewell DLC" ist bereits für alle Plattformen erhältlich (PC, Mac, PS4, Xbox One und Switch) und enthält laut Dualshockers.com Kapitel 9 mit 100 frischen Levels sowie 40 Minuten neuer Musik. Versprochen werden einige brandneue Mechaniken und Gegenstände sowie ein "finaler Abschied" von den Charakteren.Um an Kapitel 9 zu gelangen, müsse man "einfach" bereits Level 8 beendet haben. Des Weiteren wurde bekanntgegeben, dass Entwickler Matt Thorson und drei seiner Partner das neue Studio Extremely OK Games gegründet haben. Das Unternehmen dient quasi als Nachfolger zu Thorsons altem Studio Matt Makes Games, das auch TowerFall Ascension entwickelt hat.