Grand Theft Auto 6: Rockstar bestätigt Leak und reagiert mit offizieller Stellungnahme

GTA 6: Rockstar Games "zutiefst enttäuscht"





Entwickler wollen "nächstes Spiel natürlich gebührend vorstellen, wenn es so weit ist"

Rockstar bereitet den Spekulationen über das riesige GTA 6-Leak nun endgültig ein Ende und bestätigt die Echtheit des Materials im Zuge einer offiziellen Stellungnahme.Darüber hinaus geben die Entwickler tiefere Einblicke in den Vorfall und erklären, welche Auswirkungen das Leak auf die weitere Arbeit an dem heißersehnten Grand Theft Auto-Ableger hat. Nachdem am Wochenende etliche Bilder, Videos und weitere Informationen zu GTA 6 ans Licht kamen, sah sich Rockstar am heutigen Nachmittag zu dem Schritt gezwungen.In der Pressemitteilung, die das Unternehmen über Twitter veröffentlichte, zeigt sich Rockstar Games zunächst von einer ungewohnt emotionalen Seite. So heißt es: "Wir sind zutiefst enttäuscht, dass Einzelheiten an unserem nächsten Spiel auf diese Weise an euch alle weitergegeben wurden", betonen die Entwickler im Zuge der Nachricht. "Unsere Arbeit am nächsten Grand Theft Auto wird wie geplant fortgesetzt und wir sind nach wie vor bestrebt, euch, unseren Spielern, ein Erlebnis zu bieten, das eure Erwartungen wirklich übertrifft" heißt es in dem Statement weiter.Doch wie konnte es überhaupt zu der gewaltigen Datenpanne kommen? Auch dafür liefert Rockstar Games eine aufschlussreiche Erklärung: "Vor Kurzem sind wir Opfer eines Eindringlings in unser Netzwerk geworden, bei dem eine unbefugte dritte Partei illegal auf vertrauliche Informationen in unseren Systemen zugegriffen und diese heruntergeladen hat, darunter auch frühes Material für das nächste Grand Theft Auto".Eine Unterbrechung der Dienste von Rockstars Live-Service-Spielen oder "langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung unserer laufenden Projekte" erwartet Rockstar Games hingegen nicht. Und auch darüber hinaus findet das Team im Zuge der Stellungnahme noch ein paar Worte, die Fans der Reihe gespannt zurücklassen dürfte.Auch, wenn die vorzeitige Veröffentlichung des Materials einem Schlag in das Gesicht der Entwickler, die vermutlich seit mehreren Monaten an GTA 6 arbeiten, gleichkommt, zeigt sich das Studio kampfeswillig. So erklärt das Team, man werde "bald ein Update dazu haben und euch das nächste Spiel natürlich gebührend vorstellen, wenn es so weit ist." Des Weiteren heißt es: "Wir möchten uns bei allen für ihre anhaltende Unterstützung in dieser Situation bedanken"."Die geleakten Bilder und Videos, die sich wie ein Lauffeuer über die vergangenen Tage und Stunden im Internet verbreiteten, sind mittlerweile größtenteils wieder verschwunden. Dies dürfte an den Urheberrechtsklagen, mit denen Rockstar bereits um sich wirft, liegen. Wenn euch trotzdem interessiert, was wir durch die Vorveröffentlichung des Materials zu Grand Theft Auto 6 bereits wissen, haben wir hier alle Infos für euch parat. Warum es sich bei dem Leak zu GTA 6 um einen "Hack, der keinem Spieler hilft" handelt, erklären wir im Zuge eines Kommentars ebenfalls ausführlich.