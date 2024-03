GTA 6 erst 2026? Berichte deuten Gründe für eine Verschiebung an

Kaum ein anderes Videospiel schlägt bereits Jahre vor seiner Veröffentlichung so hohe Wellen wie. Und spätestens seit der erste offizielle Trailer im vergangenen Dezember über die Bildschirme lief können es Fans kaum erwarten,zum Release 2025 endlich in den Händen zu halten.Dass Entwicklerden angedachten Zeitraum tatsächlich einhalten kann, daran machen sich nun erstebreit. Jüngsten Berichten zufolge besteht nämlich die ernstzunehmende Gefahr, die Veröffentlichung könne sich noch einmal um ein ganzes Stück weitBereits in der Vergangenheit verzögerte sich so mancher Release Rockstars stets heißersehnter Titel aufgrund verschiedenster Umstände. Wie Kotaku nun berichtet , könnte auch GTA 6 von einerbetroffen sein. Erst zu Beginn des Jahres hatte derin die Büroräumlichkeiten zurückzukehren, womit die Arbeiten an Grand Theft Auto 6 aus dem Homeoffice heraus unmöglich wurden. Der Grund seiengewesen – nachvollziehbar, zieht man, in Betracht.Angeblich gäbe es aber auch, die zu einer möglichen Verschiebung des GTA 6-Releases führen könnten. So befände sich die Produktion des Titels bereits jetzt „“ und obwohl die Veröffentlichung erst für 2025 angedacht ist, sieht es so aus, als würde es tatsächlich erst in den letzten Monaten des kommenden Jahres – wenn nicht gar erst– auf den Markt kommen.Sollten die Entwickler also weiterhin in Rückstande geraten, müssen wir sogar noch eine ganze Weile länger auf GTA 6 warten als wir es zunächst angenommen hatten. Ohnehin offenbarten die im Februar veröffentlichtenfür das Geschäftsjahr 2024/25 seitens Rockstar-Muttergesellschaft Take-Two Interactive, dass der Titeldes nächsten Jahres erscheinen könne.Warum wir unsmüssen als unsere Konsolenkumpels, verriet vor einiger Zeit bereits einvon Rockstar., haben wir an anderer Stelle noch einmal für euch zusammengefasst.