Ghost of Tsushima mit dem neuen PlayStation Overlay

Die Systemanforderungen von Ghost of Tsushima im Überblick

geeignet für: 720p mit 30 FPS

720p mit 30 FPS Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i3-7100 oder AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-7100 oder AMD Ryzen 3 1200 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 960 4 GB oder AMD Radeon RX 5500 XT

Nvidia GeForce GTX 960 4 GB oder AMD Radeon RX 5500 XT Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 75 GB HDD (SSD empfohlen)

geeignet für: 1080p mit 60 FPS

1080p mit 60 FPS Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT

Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 75 GB SSD

geeignet für: 1440p mit 60 FPS oder 4K und 30 FPS

1440p mit 60 FPS oder 4K und 30 FPS Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800

Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 75 GB SSD

geeignet für: 4k und 60 FPS

4k und 60 FPS Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT

Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 75 GB SSD

Als Samurai durch eine offene Welt ziehen: In wenigen Wochen ist das auch für PC-Spieler möglich, wennnach Jahren der PlayStation-Exklusivität eine weitere Plattform beehrt. Nun hat Sony weitere Informationen zur Portierung und dieverraten.Dabei gibt es dieses Mal auch eine Besonderheit zu beachten, denn Ghost of Tsushima wird erstmals das neuefür Windows umfassen. Darüber könnt ihr euch im PlayStation Network anmelden, euer Profil pflegen undfreischalten. Bislang war man dafür an die Steam- und Epic Games-Achievements gebunden.In der Vergangenheit wurde schon öfters spekuliert, dass Sony an einem eigenen Launcher oder Overlay für die PC-Portierungen seiner PlayStation-Hits arbeitet. Mit Ghost of Tsushima gibt es dafür nun die Bestätigung: Fortan könnt ihr über diedie neue Oberfläche aufrufen, während ihr beispielsweise mit Protagonist Jin Sakai über die titelgebende Insel Tsushima reitet.Dort findet ihr, sofern ihr euch mit einem PSN-Konto anmeldet, eure Freundesliste, die jeweiligen Trophäen des Spiels und verschiedene Einstellungen. Diewird auf dem PC dieselbe sein wie auf der PlayStation 5, sprich ihr könnt ebenfalls einen Platin-Pokal abstauben. Unabhängig davon wird es aber weiterhin Steam- und Epic Games Store-Achievements geben.Überhaupt, so betont es Sony im jüngst veröffentlichten Blogeintrag , wird das ganze PlayStation Overlay optional sein. Wer es nicht verwenden möchte, muss es nicht. Ihr werdet jedoch zwingend ein PSN-Konto benötigen, sofern ihr denvon Ghost of Tsushima spielen wollt. Dann könnt ihr euch sogar mit PS4- und PS5-Spielern zusammenschließen.Für die technische Ebene der Portierung von Ghost of Tsushima ist erneut Nixxes verantwortlich, die anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung mittlerweile diefestgelegt haben. Wie schon beimöchte man ein breites Spektrum an Hardware abdecken.Falls euer Rechner bereits stark genug ist, müsst ihr euch noch ein paar Wochen inüben., wie Sony und Nixxes zuletzt in einem Trailer bestätigt haben.