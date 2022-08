Electronic Arts: Insider verrät Details zum neuen Iron Man-Spiel

"Lächerlich früh": Iron Man angeblich in Arbeit

Auch Black Panther in Arbeit

Die Hinweise auf die Arbeit am Spiel zum gefeierten Marvel-Helden Iron Man verdichten sich seit Wochen. Nun gibt Nick Baker, Mitbegründer von XboxEra Einblicke in die Entwicklung.Baker gab schon vor geraumer Zeit an, Electronic Arts arbeite an einem neuen Singleplayer-Spiel in Anlehnung auf das Marvel-Multiversum. Bislang hielt er sich allerdings mit Hinweisen darauf zurück, um welchen Helden sich der Titel drehen wird. In Episode 120 des XboxEra Podcasts, genauer im Themenpunkt Rumour Mill , enthüllte der bekannte Insider nun erstmals tiefergehende Informationen."Ja, Iron Man ist das Spiel, von dem ich gehört habe", so Baker. "Bevor ich diesen Helden erwähnte, zeigte ich Jeff Grubb persönliche Nachrichten, in denen er sagte, dass EA an einem Spiel über diesen Helden arbeitet. Tom Henderson hat das Gleiche gehört . Er ist sich nur nicht sicher. Und ein Teil des Grundes, warum ich Iron Man nie erwähnt habe, war, dass es noch sehr früh ist. Es ist so früh, dass die Chance besteht, dass das doch nicht passiert. So früh ist es."Zwar freue er sich sehr über die Möglichkeit eines Spiels um den Philanthropen im High-Tech-Anzug, doch versuche er auch, seine eigenen Erwartungen zu drosseln. Denn er wolle es vermeiden, sich am Ende über das Ergebnis aufzuregen. Bakers Quelle habe ohnehin behauptet, das Game befinde sich noch in einem "lächerlich frühen" Stadium der Entwicklung.Ihm zufolge sei die Annahme eines Iron Man-Spiels aus dem Hause EA nicht allzu verrückt. Immerhin habe schon die Fliegerei in BioWares Anthem (2019) auf dem Stil des Superhelden basiert. Die Mechanik sei einer der erfolgreichsten Aspekte des Spiels gewesen. Zunächst aber bleibe abzuwarten, was wir erwarten können. Die Zeit werde zeigen, ob das Projekt fortgesetzt wird.Auch das neue Black Panther-Projekt befinde sich bereits in einer frühen Entwicklungsphase. Allerdings scheint es, als sei das neue EA-Studio im US-amerikanischen Seattle mit diesem Titel schon etwas weiter. Der Standort wird von Kevin Stevens geleitet, dem ehemaligen Vizepräsidenten von Monolith Productions, und blickt allein dadurch bereits großen Erwartungen entgegen.Schließlich entsprangen Monolith schon Games wie Mittelerde: Mordors Schatten (2014) und Schatten des Krieges (2017). Auch hierzu gibt es bislang aber keine offiziellen Information. So ist nicht einmal bekannt, auf welcher Version des Black Panthers aus dem weitläufigen Multiversum die bevorstehende Neuerscheinung basieren soll.