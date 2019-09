Control: Epic Games hat mehr als neun Millionen Euro für die Exklusivität der PC-Version gezahlt - 4Players.de

Yep. The payment from Epic was 100% for Control and was for the exclusivity deal. There was no payment from Sony or Microsoft.



Unclear if there were any other strings attached to the payment, other than exclusivity ofc. https://t.co/5BbHuiuA3n



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 20. September 2019

Bloodstained: 13,88 Mio. Euro

Control: 9,49 Mio. Euro (Exklusivdeal)

Assetto Corsa: 7,02 Mio. Euro (Vorjahr: 7,005 Mio. Euro)

Terraria: 5,379 Mio. Euro (Vorjahr: 7,134 Mio. Euro)

Payday 2: 4,477 Mio. Euro (Vorjahr: 9,233 Mio. Euro)

Normalerweise gelangen Details über Exklusivdeals in der Spielebranche nicht an die Öffentlichkeit - wie z.B. welchen Preis Epic Games für die zeitexklusive Veröffentlichung der PC-Fassung von Control im Epic Games Store bezahlt hat. Meistens wird der Mantel des Schweigens über solche geschäftlichen Vereinbarungen ausgebreitet.Daniel Ahmad (Senior Analyst bei Niko Partners) ist im Geschäftsbericht von Digital Bros. (Mutterkonzern von 505 Games; Publisher von Control) auf eine Liste mit den "Bruttoeinnahmen aus dem Digitalvertrieb für Videospiele im Premium-Games-Bereich" gestoßen. So hat der Publisher zum Beispiel 9,349 Mio. Euro auf Steam, 7,118 Mio. Euro im PlayStation Store, 4,502 Mio. Euro im Xbox Store und 2,391 Mio. Euro im Nintendo eShop eingenommen. Die höchste verbuchte Zahlung in Höhe von 9,49 Mio. Euro stammte allerdings von Epic Games.Digital Bros. bzw. 505 Games hatte im beschriebenen Zeitraum kein Spiel im Epic Games Store veröffentlicht - abgesehen von der kostenlosen Spiele-Aktion mit Last Day of June (27. Juni bis 4. Juli 2019), die dem Publisher ebenfalls etwas Geld eingebracht haben dürfte, wobei die Kompensationszahlung für die Aktion wohl erst am Ende des Angebotszeitraum realisiert wurde. Es ist also davon auszugehen, dass das von Epic Games gezahlte Geld für die Zeitexklusivität von Control war.Eine zweite Tabelle in dem Geschäftsbericht verschafft mehr Klarheit und stellt klar, dass Epic Games für den Control-Exklusivdeal 9,49 Mio. Euro hingelegt hat. 55 Prozent des Betrags wird an 505 Games ausgezahlt, der Rest bleibt bei Digital Bros. Laut PC Games Insider betrug das Budget für Control zwischen 20 und 30 Millionen Euro. Im Durchschnitt haben circa 100 Personen an dem Spiel gearbeitet. Die Gewinnschwelle wird erreicht, wenn sie zwischen eine Million und zwei Millionen Exemplare verkaufen würden, meinte Tero Virtala (CEO von Remedy) bei der Devcom 2019.Außerdem fanden sich noch weitere Angaben zu dem Spiele-Umsatz in dem Dokument (Retail- und Digitalvertrieb):Letztes aktuelles Video: Video-Test