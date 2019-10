Control: Update 1.04 bringt Fotomodus für brutalistische Schnappschüsse - 4Players.de

Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC)

Neuer Spielmodus: Im Dezember wird der Spielmodus 'Expeditionen' veröffentlicht, der herausfordernde neue Endspielinhalte bietet, in denen Jesse dem Sicherheits-Chef Arish hilft, die mysteriöse Formation und ihre merkwürdige Umgebung zu erkunden. Expeditionen sind kostenlos für alle Spieler und winken mit den schwierigsten Einsätzen, die das Älteste Haus zu bieten hat."

"The Foundation lässt die Spieler in die Geschichte des Ältesten Hauses abtauchen. Auf Wunsch des stets geheimnisvollen Boards muss Jesse erkunden, was unterhalb des Bureaus liegt, um wieder Ordnung in der Foundation und im Ältesten Haus einkehren zu lassen.

Die zweite Erweiterung, AWE, führt Jesse in einen neuen Bereich des Ältesten Hauses, den Ermittlungssektor, wo das FBC 'Altered World Events' unter die Lupe nimmt."

Für Control erscheint heute der Fotomodus als (kostenloses) Update 1.04 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.Die Entwickler schreiben: "Der neu hinzugefügte Fotomodus von Control lädt die Spieler dazu ein, ihre Kreativität auszudrücken, indem sie ihre Lieblingsmomente mit wenigen einfachen Schritten einfangen, bearbeiten und teilen. Das über die Optionen im Spiel zugängliche Fotomodus-Menü bietet einen Kamerabereich sowie einen Filterbereich und somit Zugang zu einem Werkzeugset, mit dem die Spieler ihre eingefangenen Inhalte individualisieren und anpassen können, bevor sie sie online teilen. Die Spieler können im Fotomodus die Blende einstellen, das Sichtfeld erweitern oder schmälern, den Fokus-Abstand ändern und aus zehn verfügbaren Filtern wählen. Sie können auch die Charaktere aus den ausgewählten Einstellungen ausblenden, um eine ungehinderte Sicht auf die brutalistischen Korridore, offenen Flächen und außerweltlichen Phänomene, die aus fremden Dimensionen hereinkriechen, zu erhalten."Das nächste kostenlose Update wird die "Expeditionen" als neuen Spielmodus hinzufügen. In diesem herausfordernden Modus muss Jesse in einer bestimmten Zeit verschiedene Ziele erfüllen, um besondere Belohnungen freizuschalten. Jede Expedition wartet mit verschiedenen Modifikatoren auf, die das Ganze verzwickter machen sollen.Im nächsten Jahr folgen zwei (kostenpflichtige) Erweiterungen: The Foundation und AWE. Beide enthalten neue Story-Missionen, Teams, Feinde, Spielmechaniken und führen die Spieler an neue Schauplätze im Ältesten Haus. Das Teaser-Bild für die zweite Erweiterung deutet jedenfalls Zusammenhänge mit Alan Wake an. Im Hauptspiel fand man ebenfalls Hinweise auf die Geschehnisse in Alan Wake.Letztes aktuelles Video: RTX Raytracing-Spielszenen lang