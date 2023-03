Diablo 4: Der fiese Butcher macht ein weiteres Mal Jagd auf Spieler

Diablo 4: Der Butcher ist wieder da

Erste Beta endet, Open Beta steht bevor

"Ahh, fresh meat!" hallte es einst in, wenn Spieler zum ersten Mal völlig überraschend auf dentrafen. Auch inist der Dämon mit seinem Fleischerhaken wieder von der Partie und ein ernstzunehmender Gegner.War der Butcher im ersten Diablo noch ein fieser Zwischengegner, wurde er inzum Endboss des ersten Aktes befördert. In Diablo 4 ist er nun wieder in einer anderen Rolle unterwegs: Als zufälliger Elite-Gegner in Dungeons. Wer nicht aufpasst, kann von seinen mächtigen Angriffen schnell zerlegt werden.Während der Butcher in den Vorgängern an mehr oder weniger festen Stellen antreffbar war, ist er in Diablo 4 weitaus flexibler, wie PCGamesN berichtet. Theoretisch kann er euch in jedem Dungeon des Action-Rollenspiels über den Weg laufen und dafür sorgen, dass sich eure Lebensleiste schnell dem Nullpunkt nähert. Dabei ist besonders Acht zu geben, denn trotz seiner Größe verfügt der Butcher über eine hohe Geschwindigkeit und kann euch mit seinem Sturmangriff sogar kurzfristig betäuben.In der Beta sorgt der Butcher aufgrund seiner Stärke dafür, dass nicht wenige Spieler den Tod fanden – mitunter sogar im Hardcore-Modus, bei dem das Ableben permanent ist. Besonders fies ist, dass der Butcher verschwindet, falls ihr ihn nicht in einer bestimmten Zeiten erledigen könnt oder er euch tötet.Wer es jedoch schafft, den Dämon zu bezwingen, der kann auf einen einzigartigen Gegenstand hoffen . Denn mit etwas Glück hinterlässt der Butcher seine mächtige Axt, die über das Attribut "Lucky Hit" verfügt. Dadurch habt ihr bei kritischen Treffern eine bis zu 100 prozentige Chance, den Gegner für vier Sekunden in Angst zu versetzen und ihn zu verlangsamen.Wollt ihr dem Butcher selbst begegnen, dann müsst ihr euch in die Beta von Diablo 4 stürzen und etwas Glück haben. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr, denn das erste Beta-Wochenende naht sich dem Ende. Noch bis 20:00 Uhr sind die Pforten aber für Vorbesteller und all diejenigen, die einen Beta-Code erhalten haben, offen.Die Tore bleiben zudem nicht lange verschlossen. Am kommenden Wochende öffnen sie ein weiteres Mal und dieses Mal dürfen auch alle Spieler teilnehmen, unabhängig davon, ob ihr vorbestellt habt oder nicht. Außerdem dürfen mit dem Druiden und dem Totenbeschwörer zwei weitere Klassen ausprobiert werden. Mehr Infos erhaltet ihrLetztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer