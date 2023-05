Diablo 4: Bizarre Werbeaktion rückt Dämonenkönigin Lilith ins Rampenlicht

Diablo 4: Höllisch beeindruckende Kirchenmalerei

Kirche und Religion sind, auf die ein oder andere Weise, feste Bestandteile von– thematisch orientiert man sich hier also erneut ganz an den Vorgängern.Klar, der Name ist eben Programm: Diablo, also der Teufel, steht schließlich für die Hölle, die in der Bibel ebenso eine Rolle spielt wie ihr Gegensatz, der Himmel. Bei einer aktuellenkommen nun beide zusammen: Für Dämonenkönigin und Antagonistin Lilith hat man kurzerhand eineneu bemalt.Diein Cambrai hat, zumindest von innen, anlässlich des baldigen Launches von Diablo 4 nämlich eine neue Deckengestaltung dank bemaltem Segeltuch verpasst bekommen. Auf runddurfte sich der Barock-Künstler Adam Miller zusammen mit seinen Kollegen Voyder und Billy Norrby in insgesamt 20 Bildern austoben und hat die Innenräume der Kirche in ein Denkmal für Höllenbrut Lilith verwandelt.Vomi findet die Ausstellung statt, wenn ihr also noch einen Kurzurlaub nach Frankreich machen wollt, bleibt durchaus noch etwas Zeit. Falls euch das trotz der beeindruckenden Malereien zu viel Aufwand ist: Das eingebettete YouTube-Video vom offiziellen Diablo-Kanal wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie das aufwändige Werk entstanden ist.Dort kommen nicht nur die drei Künstler zu Wort: Auch das inentstandene Gesamtkunstwerk weiß im zweiminütigen Video zu glänzen. Von Blasphemie kann trotz der höllischen Abbildungen übrigens keine Rede sein: Die Kirche, die man mit der Kunst aus Diablo 4 geschmückt hat, wurde bereits 1958 dekonsekriert und säkularisiert, gilt alsoBald dürft ihr die Geschichte rund um Lilith aber auch spielerisch erleben, nämlich wenn Blizzards Loot-Spiraleerscheint. Bis dahin könnt ihr euch auf den bevorstehenden Release beispielsweise mit denvorbereiten oder nutzt das kommende Wochenende,