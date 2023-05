Diablo 4: Alle Infos zu den Seasons, zum Battle Pass und zum Preis

Diablo 4: Alle Infos zu den Seasons

You can use it, but it won't be enough to pay for the next season by itself. But if you save it up over multiple seasons then sure, you can use it to buy a battle pass.



— Rod Fergusson (@RodFergusson) May 10, 2023

Endgame soll stundenlang begeistern

Nach der Kampagne ingeht es erst richtig los: Neben Endgame-Inhalten wird es regelmäßigeinklusive einesgeben. In einem Entwickler-Video hat Blizzard mehr Details verraten – und auch dengenannt.Während zum Release von Diablo 4 am 6. Juni der Fokus auf dem Basisspiel liegen wird, dreht sich in der Zukunft des Action-Rollenspiels alles um regelmäßige Seasons. Im Schnitt soll es alle drei Monate eine neue Saison geben, die sowohl neue spielerische, als auch kosmetische Inhalte ins Spiel bringt. Aber nicht alles wird kostenfrei sein.Die erste Saison von Diablo 4 wird nicht direkt zum Release starten, sondern voraussichtlich erst. Danach soll es aber in Abständen von jeweils drei Monaten eine neue Saison geben, sprich geplant sind vier Saisons pro Jahr. Diese werden in erster Linieins Spiel bringen: Eine Saisonreise mit bestimmten Aufgaben, wie man sie schon auskennt, neue Questreihen, spezielle Spielmechaniken und mehr.Sämtliche Inhalte, so Blizzard im Entwickler-Livestream, werden immer einem bestimmten Thema folgen und setzen immer einen neuen saisonalen Helden voraus., sofern ihr das wollt. Die neuen Quests werden zudem nicht die eigentliche Story weitererzählen, sondern jeweils ganz eigene Geschichten präsentieren.Gemäß Blizzard ist es möglich, dass man bestimmte saisonale Inhalte nach dem Ende in das Hauptspiel überträgt. In jedem Fall könnt ihr aber euren Helden nach der Saison weiterspielen und behaltet sämtliche Ausrüstungsgegenstände, sowie kosmetischen Belohnungen, die ihr freigespielt habt.Ebenfalls mit jeder Saison wird es einen neuen Battle Pass geben, der euch Zugang zu speziellen kosmetischen Gegenständen gewährt. Darüber hinaus enthält der Battle Pass auch, wie etwa mehr Erfahrungspunkte für das Erledigen von Feinden oder eine erhöhte Dauer von Elixieren. Die spielerischen Boni sind jedoch für alle Spieler zugänglich, da sie im kostenlosen Battle Pass stecken und nicht dem Premium Battle Pass vorenthalten sind.Der Battle Pass wird ähnlich wie die Saison drei Monate zur Verfügung stehen und es gibt ihn in drei unterschiedlichen Varianten:Im Falle des Premium Battle Pass erhaltet ihr zudem über die verschiedenen Level Platinum, die Echtgeld-Währung von Diablo 4. Anders als beispielsweise inwerdet ihr aber nicht genügend Platinum bekommen, um euch direkt den nächsten Battle Pass kaufen zu können.Die Saisons und der Battle Pass in Diablo 4 richten sich natürlich an Spieler, die auch nach der Kampagne des Action-Rollenspiels noch etliche Stunden in Sanktuario verbringen möchten. Ein besonderer Augenmerk liegt deshalb auf den, bei dem Blizzard sowohl PvE-, als auch PvP-Inhalte bieten wird.Bevor ihr euch aber all diesen Dingen widmet, könnt ihr vom 12. bis 14. Mai 2023 am letzten Beta-Test teilnehmen.sind alle interessierten Spieler eingeladen und können spezielle Belohnungen freischalten. Besitzer einer Nvidia-Grafikkarte dürfen sich