Diablo 4: Nerviger Invisible Wall Bug - und was gegen ihn hilft

Diablo 4: Der Invisible Wall Bug nervt – doch die Lösung ist ganz unkompliziert

Nur wenige Tage nach seinem Release hatnoch mit der einen oder anderen Kinderkrankheit zu kämpfen. So auch mit einem besonders lästigen Fehler, der euch auf eine unüberwindbare undstoßen lässt.Hierbei spricht man auch vom sogenanntenauf den man bereits in der Beta-Phase ebenso wie zum zuletzt abgehaltenenstoßen konnte. Bislang haben die Entwickler den Fehler nicht beheben können, aber es gibt trotzdem eine simple Lösung.Selbstverständlich ist der Fehler nicht an Blizzard vorbeigegangen und schon vor einigen Wochen gab es diesbezüglich einen offiziellen Post im Support-Bereich von Diablo 4. Man würde das Problem bereits untersuchen, während man darüber hinaus auch direkt einen Lösungsvorschlag parat hat, solltet ihr im Laufe des Spiels auf die unsichtbaren Wände treffen.Glücklicherweise tritt der Invisible Wall Bug nicht al zu häufig auf, sondern viel eher, wenn man sich an den Grenzen der größeren Gebiete von Diablo 4 aufhält. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass das Spiel nicht erkennt, wenn ein Charakter zwischen den Zonen hin- und herwechselt. Doch auch das altbekannte Rubberbanding, bei welchem euer Charakter ein paar Schritte weit zurückgesetzt wird, nachdem er kurzzeitig einfriert, könnte eine weitere Ursache darstellen.Helfen soll es wohl, zunächst einmal in ein anderes Gebiet zu wechseln, ehe ihr wieder zu der scheinbar unpassierbaren und unsichtbaren „Wand“ zurückkehrt und euer Glück erneut versucht. Funktioniert dies allerdings nicht, so könnt ihr ein Support-Ticket eröffnen sowie den Bug über die Report-Funktion melden. Damit ihr stets auf der richtigen Spur bleibt,aber ebenfalls weiter.Letztes aktuelles Video: Die Jägerin | Trailer