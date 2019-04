Mortal Kombat 11: Mikrotransaktionen für kosmetische Gegenstände; kein Pay-to-Win; Fatalities im Trailer - 4Players.de

ddd1308 schrieb am 14.04.2019 um 14:29 Uhr

Für mich völlig uninteressant. Die Spiele von NRS spiele ich mit am liebsten im Fighting Game Genre gerade weil sie eben so viel Content zum freispielen bieten. Da ist NRS schon seit etlichen Jahren ungeschlagen.

Die easy Fatalities gab es ja auch schon in MKX zu kaufen... hab ich nie verstanden warum man die braucht. Die Fatalities stehen mittlerweile in der Moveliste drin und wer es nicht hin bekommt "vorne, unten, vorne, hinten, schlag" einzugeben, ist bei einem Fighting Game einfach nur fehl am Platz.