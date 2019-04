Mortal Kombat 11: Hinweise auf neun DLC-Charaktere (vier Gastauftritte) aufgetaucht - 4Players.de

! In der Switch-Version von Mortal Kombat 11 , die in manchen Ländern bereits erhältlich ist, sind in der ini-Datei ziemlich eindeutige Hinweise auf die geplanten DLC-Kämpfer aufgetaucht ( Reddit Bilder ). Demnach werden noch fünf weitere Charaktere aus dem Mortal-Kombat-Universum als kostenpflichtige Download-Erweiterungen folgen. Entdeckt wurden Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, Fujin und Sheeva. Hinweise auf Reptile fehlen. Die vier anderen Figuren sind Gastcharaktere, und zwar Joker (unklar, ob DC Universum oder Persona), Terminator, Spawn (von Todd McFarlane) und Ash Williams (Evil Dead).Bisher hatten Warner Bros. Interactive Entertainment und die NetherRealm Studios lediglich Shang Tsung als Zusatzkämpfer offiziell angekündigt. Die anderen Charaktere müssen noch offiziell bestätigt werden. Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019, direkt nach Ostern, für PC, PlayStation 4, Switch (Box-Version im Mai) und Xbox One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer