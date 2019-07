Monster Hunter: World - Iceborne: Subspezies-Monster, die neue Versammlungsstätte und Glavenus - 4Players.de

Capcom hat in einem Entwickler-Tagebuch in Videoform die Subspezies-Varianten von Monstern und die neue Versammlungsstätte im Hauptquartier Seliana in Monster Hunter: World - Iceborne vorgestellt.Subspezies-Monster sind verquere Monstervarianten, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen und den Spielern Jägerfähigkeiten auf Master-Level abverlangen sollen. Hierzu gehört zum Beispiel der Wyvern Fulgur-Anjanath, der Blitze statt Feuer speit. Der Vulkan-Odogaron kommt mit einer erweiterten Auswahl an Attacken sowie Drachenelemente daher. Zusätzlich zu diesen Subspezies fuchtelt der feurige Glavenus mit seinem schwertscharfen Schweif ..."Als Teil von Seliana, der gemütlichen, neuen Heimatbasis in der Raufreifweite, heißt die neue, kompaktere Versammlungshalle Jägergruppen mit zentraler platzierten Einrichtungen und Features herzlich willkommen. Rund um eine heiße Quelle gelegen, erledigen Hunter und Palicos sämtliche Jagdvorbereitungen in Laufweite - sie haben es weder zur Schmiede, noch zum Ressourcenzentrum oder der botanischen Forschung weit. Spieler haben zudem Zugang zu ihrem persönlichen Raum - dieser bietet neue Personalisierungsoptionen wie Möbel und Dekorationen. Ein nach der Veröffentlichung von Iceborne folgendes Update wird es Spielern sogar erlauben, die Zimmer anderer Spieler zu besuchen", schreibt Capcom."Erstmals in der Monster Hunter-Seriengeschichte passt sich der Schwierigkeitsgrad Zweispieler-Teams an, etwa, wenn andere Spieler ausgeschieden sind, oder wenn ein Duo eine Quest mit ihren Palicos im Schlepptau angeht. Die felligen Begleiter erhalten aufgewertete Spielzeuge und neue Fähigkeiten, wie etwa die Schildspitzen-Attrappe, einen mobilen Köder, der die Aufmerksamkeit eines Monsters vom Spieler ablenkt, oder den Miaukan, ein riesiges Glas, aus dem Feuerbälle auf Feinde geschossen werden. Weiterhin belebt eine erweiterte Vitalitätswespe die Spieler sofort wieder und lässt sie den Kampf fortsetzen, sollten sie das Bewusstsein verlieren. Um neue Mitglieder in Gruppen einzuladen, lassen sich neue Jagdgruppenkarten versenden - ähnlich zu Gildenkarten, die Hunter individuell untereinander tauschen können. In Jagdgruppen lassen sich nun auch Vize-Leiter bestimmen, so dass sich Rekrutierungs- und Bestätigungsaufgaben untereinander aufteilen lassen."Letztes aktuelles Video: Glavenus Trailer Monster Hunter: World - Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Eine Version für PC folgt im Winter. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler erst nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.