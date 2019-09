Call of Duty: Modern Warfare: Multiplayer-Beta startet in dieser Woche auf der PlayStation 4 - 4Players.de

12. bis 13. September (Vorabzugang für Vorbesteller auf PlayStation 4)

In dieser Woche wird der erste Betatest von Call of Duty: Modern Warfare stattfinden, allerdings nur auf der PlayStation 4. Der Startschuss fällt am 12. September um 19:00 Uhr exklusiv für Vorbesteller des Shooters. Der offene Betatest beginnt am 14. September und dauert bis zum 16. September (Uhrzeit noch unklar). Ein PS-Plus-Abo ist erforderlich. Der Preload der Daten soll vorher möglich sein. Weitere Details zu den Beta-Codes und der Freischaltung findet ihr im Activision Blog oder im PlayStation Blog In der nächsten Woche wird der Betatest auf alle Plattformen ausgedehnt. Auch Cross-Play wird getestet. Zunächst, ab dem 19. September, dürfen Vorbesteller auf PC und Xbox One ran. Über das Wochenende wird der Testlauf für alle interessierten Spieler geöffnet. Auf der PlayStation 4 beginnt die Open Beta bereits am 19. September.Der Betatest umfasst den 2vs2-Gunfight-Modus, die traditionellen 6vs6-Matches und nicht näher benannte "Feuergefechte mit noch mehr Spielern auf einer Karte" (höchstwahrscheinlich ist Ground War gemeint). "Dabei könnt ihr neue Gameplay-Mechaniken, wie die Bullet Penetration, Gun Mounting, Door Breaching und Nachtsichtgeräte austesten. Auf speziellen Karten lassen sich Nachtsichtgeräte (NVGs) zücken, um noch mehr taktische Tiefe und Möglichkeiten zu bieten", heißt es weiterführend von David Hodgson (Activision).PlayStation 4 - Exklusive BetaBeta mit plattformübergreifenden TestsLetztes aktuelles Video: Multiplayer Beta Trailer