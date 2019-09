HTC Vive Cosmos: Vorbestellungen für HTCs neues VR-Headset gestartet; Auslieferung Anfang Oktober - 4Players.de

799 Euro kostet HTCs neues VR-Headset Vive Cosmos : Entsprechende Vorbestellungen sind ab sofort auf der offiziellen Website möglich. Die Auslieferung startet am 3. Oktober. Wer bis zum 2. Oktober bestellt, bekommt zusätzlich ein zwölfmonatiges Abonnement der Spiele-, App- und Video-Flatrate Viveport Infinity, welches sonst 119 Euro kostet (zum Start z.B. mit Doctor Who: The Edge of Time oder dem VR-Trickfilm Gloomy Eyes).Das ursprüngliche Vive -Modell wird laut Mixed.de eingestellt, obwohl HTC die Vive Cosmos eigentlich nicht als dessen Nachfolger ansieht. Die Premium-Headsets Vive Pro und Vive Pro Eye sollen dagegen weiter angeboten werden.Für Besitzer der Lighthouse-Basis-Stationen hat man gute Neuigkeiten: Die kleinen, präzisen Tracking-Würfel lassen sich auch mit der neuen Vive Cosmos nutzen. Voraussetzung dafür ist die alternative Front-Blende “External Tracking Mod”, die im ersten Quartal 2020 erscheint; ihr Preis ist noch nicht bekannt. Später sollen weitere Wechsel-Blenden veröffentlicht werden.