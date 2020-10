Watch Dogs: Legion: Verkaufsstart des Open-World-Abenteuers, Hotfix-Update und mehr

"Globale Performance Verbesserungen für ein optimiertes Spielerlebnis (Ps4)

Mehrere Verbesserungen für eine bessere Performance

Optimierte Performance für die RTX GPUs

Verbesserung eines Fehlers, der die Framerate gesenkt hat, wenn ein Charakter an einem Checkpoint angekommen ist

Verbesserte Framerate während man fährt

Behebung eines Einfrierens, sobald man Controller wechselt

Behebung sporadischer Abstürze auf der Ps4

Behebung sporadischer Abstürze auf der Xbox One/S

Behebung des Problems, das zum Absturz führen konnte, wenn die Konsole auf Türkisch, Indonesisch, Griechisch, Rumänisch, Ungarisch, Vietnamesisch oder einer der thailändischen Sprachen gestartet wurde

Behebung des Problems auf der Xbox One X, das zum Absturz führen konnte, wenn eine bestimmte Option ausgewählt wurde in der "Into the Void" Mission

Behebung des Problems auf der Xbox One, das zum Absturz führen konnte, wenn im Premium Shop geshoppt wurde"

"Ein Koop-Modus in einer komplett frei begehbaren offenen Welt, in der Spieler mit ihren Freunden eine Gruppe mit bis zu 4 Spielern erstellen können, um London zu entdecken und an diversen Nebenaktivitäten teilzunehmen.

Neue Koop-Missionen für 2-4 Spieler, die neue Koop-Gameplaymechaniken nutzen und Spielern die Möglichkeit geben, ein perfektes Team zu rekrutieren.

4 Spieler taktische Koop-Missionen, welche Teamwork und Effizienz erfordern.

Der erste Spieler-gegen-Spieler (PvP) Modus, Spiderbot Arena, in dem 4-8 Spieler bewaffnete Spiderbots kontrollieren und in intensiven Alle-gegen-Alle Kämpfen gegeneinander antreten."

Ubisoft hat heute Watch Dogs: Legion ab 58,19€ bei kaufen ) für PC (Epic Games Store, Uplay bzw. Ubisoft Connect, Uplay+), PlayStation 4, Stadia und Xbox One veröffentlicht. Am 10. November 2020 wird es für Xbox Series X|S erscheinen sowie am 12. November 2020 digital für PlayStation 5. Die physische Version für PlayStation 5 ist ab dem 24. November verfügbar. Details zu den Next-Gen-Versionen findet ihr hier Unser Test befindet sich noch in Arbeit, da die offene Spielwelt in London, das "Jedermann-System" und die verschiedenen Spielstile/Vorgehensweisen aber viel Testzeit erfordern, wird der Test vor dem Wochenende sehr wahrscheinlich nicht fertig werden. Allerdings zeichnet es sich schon ab, dass die Charaktere (manche mit Fremdschäm-Potenzial) eher zu den Schwächen des Spiels gehören und Kämpfe mit Schusswaffen gerade im Vergleich mit The Division 2 ziemlich schwachbrüstig daherkommen. Laut PC Gamer beträgt die Spielzeit der Haupthandlung und einiger Nebenmissionen ungefähr 30 Stunden, aber danach würde es auf der Karte noch sehr viele Aktivitäten und Icons geben.Für die Umsetzungen auf PS4 und Xbox One ist bereits ein Hotfix-Update veröffentlicht worden. Die PC-Version wird mit dem Update am 30. Oktober 2020 versorgt. Dieses Hotfix-Update soll vor allem an der Performance des Titels schrauben, denn die aktuelle PC-Fassung zeigt ziemlich großen Hardware-Hunger sowohl bei der CPU als auch der GPU. Vorbildlich sind hingegen die ganzen Optionen und Einstellungsmöglichkeiten sowie die dazugehörigen Erklärungen der PC-Fassung.Patch-Notes des Hotfix-Updates ( Change-Log ):Ubisoft: "Wir sehen auch Abstürze, wenn Spieler auf einer alten Windows Version spielen. Wir empfehlen, dass ihr euer Betriebssystem updated (Minimum Update 1903 oder 1909), dennoch empfehlen wir, das neuste Update auf eurem PC installiert zu haben."Der Online-Multiplayer-Modus wird übrigens als Teil eines kostenlosen Updates für alle Spieler ab dem 3. Dezember verfügbar sein wird. Folgende Multiplayer-Features sind geplant:Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PC