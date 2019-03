Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Politische Ansichten, Pronomen, Vielfalt, Inklusion und Chris Avellone - 4Players.de

#Bloodlines2 This announcement makes my fangs happy – and I’m honored I got the opportunity to work on it. pic.twitter.com/YvTOjzcgbQ — Chris Avellone (@ChrisAvellone) 22. März 2019

Wacky? They are the sanest of the bunch — Chris Avellone (@ChrisAvellone) 22. März 2019

Die unterschiedlichen Vampir-Fraktionen in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 werden jeweils eine eigene politische Agenda verfolgen, woraus sich natürlich Konflikte mit anderen Fraktionen ergeben werden - und genau diese politischen Aspekte sollen eine wichtige Rolle spielen. Vielmehr sollen auch die Autoren der Dialoge und der Geschichten in dem Rollenspiel explizit eine politische Haltung einnehmen - zum Beispiel zu den Themenkomplexen Kunst vs. Kommerz oder technologischer Fortschritt vs. Tradition."Es ist ein politisches Spiel, aber ich denke, es ist eine dieser wenigen Gelegenheiten, die uns die Möglichkeit gibt, Menschen ihre eigenen politischen Aussagen auf eine Art und Weise machen zu lassen, die nicht billig wirkt. Ich glaube nicht, dass man beide Seiten eines politischen Arguments betrachten kann, ohne beide Seiten zu verstehen. Es ist leicht zu sagen, dass etwas gut und etwas schlecht ist. Aber es wird definitiv einige politische Statements geben, von denen wir denken, dass sie richtig oder falsch sind. In Hinblick auf den Hauptkonflikt [des Spiels] ist es aber interessant zu sehen, dass dieser zu den wirklich ausgewogenen Themen gehört", sagte Martin Ka'ai Clooney (Creative Director bei Hardsuit Labs) gegenüber VG247 Aber nicht nur bei der Politik verfolgt Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 einen progressiven Ansatz. Auch der Charakter-Editor geht über grundlegende männliche und weibliche Modelle hinaus. Körperbau, Berufsgeschichte und Modestil können ausgewählt. Darüber hinaus lassen sich die Geschlechterpronomen individuell festlegen. So könnte man zum Beispiel eine männliche Figur erstellen, die mit weiblichen Pronomen angesprochen wird. Darüber hinaus wird man den Charakter-Editor zweimal im Spiel verwenden können - einmal zu Beginn, um die menschlichen Aspekte zu definieren und dann ein zweites Mal, um den Vampir zu vervollständigen. Der gewählte persönliche Hintergrund (Gerichtsmediziner, Polizist oder Barista) wird außerdem die Geschichte und die Entscheidungen beeinflussen. Die Vampir-Fraktion wählt man erst später im Spiel."Wir müssen sehr einfühlsam sein, wie wir mit Dingen wie psychischen Erkrankungen umgehen - und es war ein wichtiges Anliegen für uns und für Paradox, wie wir eine reife Geschichte erzählen können, aber wenn wir etwas machen wollen, dann machen wir auch unsere Hausaufgaben (...) Wir sprechen ständig über diese Themen. Weil es uns wichtig ist, Menschen einzubeziehen, wollen wir, dass sie sich kraftvoll und sexy fühlen und wir wollen nicht, dass sie das Gefühl haben, dass es nichts für sie ist", ergänzte Cara Ellison (Autorin) bei Kotaku Auch Chris Avellone (Fallout 2, Planescape: Torment, Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Fallout New Vegas) hat mittlerweile bestätigt , dass er als Autor an Bloodlines 2 mitgearbeitet hat. An Star Wars Jedi: Fallen Order, System Shock 3 und Dying Light 2 ist er ebenfalls beteiligt.Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird im 1. Quartal 2020 für PC (Epic Games Store, GOG, Paradox, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung