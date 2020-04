Marvel's Iron Man VR: Releasetermin wird verlegt

Currently, there are no other delays to report, but we'll keep you updated.



— PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Neben The Last Of Us Part 2 hat Sony Interactive Entertainment noch ein weiteres Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben, und zwar Marvel's Iron Man VR . Eigentlich sollte das Superhelden-Spiel von Camouflaj am 15. Mai 2020 erhältlich sein."Logistisch gesehen verhindert die globale [Covid-19-]Krise, dass wir unseren Spielern die Launch-Erfahrung bieten können, die sie verdienen", heißt es in einem Statement. Der Verkaufsstart soll nachgeholt werden, wenn die logistischen Schwiergkeiten durch die Coronakrise gelöst wurden. Zur Vorschau : Einmal Iron Man sein und in die stylische Rüstung des Superhelden schlüpfen, um die Welt zu retten: Sony und Marvel wollen diesen Traum vieler Comic-Fans zumindest in der virtuellen Realität erfüllen. Doch seid gewarnt: Beim Anspielen auf der gamescom für die Vorschau mussten wir feststellen, dass das Leben als Superheld gar nicht so leicht ist ...Letztes aktuelles Video: Story Trailer