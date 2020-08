Fantasy General 2: Invasion: Strategiespiel für PS4 und Xbox One veröffentlicht

Das Strategiespiel Fantasy General 2: Invasion ist auch für PlayStation 4 im PlayStation Store (32,99 Euro) und Xbox One im Microsoft Store (39,99 Euro) veröffentlicht worden. Die Konsolen-Umsetzungen bieten im Vergleich zur PC-Fassung allerdings keinen Mehrspieler-Modus. Als Bonus ist hingegen die Prequel-Kampagne "The Tale of Falir" enthalten.Die PC-Version hatte Jörg im September 2019 getestet und einen Gold-Award springen lassen. Zum Test : Fantasy General konnte 1996 für unterhaltsame Rundentaktik sorgen. Das von SSI entwickelte PC-Spiel wurde zwar überaus spartanisch, aber durchaus edel aus der Draufsicht inszeniert. Zudem erinnerte das Manövrieren von Truppen auf Hexfeldern an das erfolgreiche Panzer General. Slitherine und das österreichische Studio Owned by Gravity wollen den Klassiker jetzt mit frischen Ideen wiederbeleben.