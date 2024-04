Sonic the Hedgehog 3: Im Kino mit Hollywood-Stars

Wenn Ende des Jahres der mittlerweile drittestartet, dann trifft Segas blauer Igel auf einen seiner größten Widersacher:. Für diese besondere Rolle konnte das zuständige Paramount offenbar auch einen weiteren großen Star verpflichten.Nachdem in Sonic the Hedgehog 2 bereitsüberraschend in die Rolle des roten Ameisenigels Knuckles geschlüpft ist, ist dem Franchise wohl ein weiterer interessanter Coup gelungen: Niemand geringeres als John Wick- und Matrix-Starwird aktuellen Gerüchten zufolge Shadow seine Stimme leihen.Bekannt ist bereits, dass Ben Schwartz und Idris Elba erneut Sonic und Knuckles sprechen werden, während spekuliert wird, dassals Dr. Robotnik für Sonic the Hedgehog 3 zurückkehrt. Neu im Ensemble ist Shadow, der im Grunde eine Art Gegenentwurf zum titelgebenden Protagonisten ist – gesprochen von niemand geringeren als Keanu Reeves.Das berichtet zumindest das in der Regel gut informierten Nachrichtenportal The Hollywood Reporter . Demnach habe Paramount im Rahmen der CinemaCon hinter verschlossenen Türen ausgewählten Personenpräsentiert und dabei den mittlerweile 59-jährigen Hollywood-Schauspieler als Neuzugang bestätigt. Die offizielle Ankündigung soll in naher Zukunft erfolgen.Für Keanu Reeves wäre es nicht nicht die erste Verbindung zu einem Videospiel: Inübernahm er die Rolle von Johnny Silverhand. Im Kino war der Kanadier zuletzt vor allem alszu sehen. 2021 mimte er auch noch ein weiteres Mal die Rolle von Neo in Matrix Resurrections.Diesoll sich derweil darum drehen, dass Dr. Robotnik nach den Ereignissen aus dem zweiten Film am Ende ist, aber nach der künstlichen Erschaffung von Shadow neue Kraft und Hoffnung schöpft. Mit ihm will der Antagonist endlich Sonic in die Knie zwingen. Nach aktueller Planung könnt ihr Sonic 3in den Lichtspielhäusern schauen – geht es nach dem zuständigen Produzenten