Sonic-Film: Teil 3 soll Idris Elba zufolge noch „tiefer in das Universum von Sonic“ vordringen

Obwohl dererst im Dezember des Jahres über die Leinwände huschen soll, lässt es sich ein Hollywood-Star, der zuletzt auch inseine Fans begeisterte, nicht nehmen, schon jetzt einmal auf ihn einzustimmen.Die Rede ist natürlich von, der imund auch zuvor bereits in den Filmen rund um den blitzschnellen blauen Igel dem Rotschopfseine Stimme lieh.Im Gespräch mit den Kollegen von Collider ließ sich Idris Elba die Chance, ein wenigfür den zu Ende des Jahres erwarteten dritten Sonic-Film aufkommen zu lassen, natürlich nicht entgehen. So sprach er darüber, wie„viel tiefer in das Universum von Sonic“ dringen würde. Außerdem versprach er, dass Fans sich auf allerlei cooleauf der großen Leinwand einstellen dürfen."Ich kann euch sagen, dass es wirklich tiefer in das Universum von Sonic eindringt. Ich denke, dass Sonic 3 wahrscheinlich das Richtige für alleist“, so 51-Jährige ganz direkt. Dennoch dürften auch weniger hartgesottene Fans des Highspeed-Igels nicht zu kurz kommen.Noch bevor der Film amdes Jahres seinen Start in den Lichtspielhäusern feiert, steht Elbas Charakter Knuckles erst einmal dasbevor: Ab demwird die sechsteiligevonauf dem Streaming-Dienst übertragen. Darin begibt sich der muskulöse Ameisenigel auf eine abenteuerliche Reise der Selbstfindung, nachdem er sich dazu verpflichtet, Wade den Weg des Echidna-Kriegers zu lehren.Jüngsten Berichten zufolge bekommt Elba mit dem nächsten Teil der Filmreihe aber sogar einen, mit dem er bereits bestens vertraut sein dürfte, an die Hand: Hollywood-Darlingübernehmen.Letztes aktuelles Video: Neuer Trailer Deutsch