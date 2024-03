Elden Ring: Final Fantasy 14-Erweiterung Dawntrail lässt wegen DLC auf sich warten

Die Industrie scheint nicht nur einen gehörigen Respekt vor, genauer gesagt dem kommenden, zu haben, sondern sich auch sehr darauf zu freuen.Nachdem zuletzt die Entwickler des von italienischer Folklore inspiriertem Indie-Soulslikefür ihren Debüt-Titel suchten, als From Software und Bandai Namco endlich die Elden Ring-Erweiterung datierten, stellt sich nun auch einhinten an: Die Entwickler vonziehen Konsequenzen.Bei der letztes Wochenende abgehaltenenin Boston war nämlich auch, bei Fans bekannt als Yoshi-P, zugegen: Produzent und Director von Final Fantasy 14 und offenbar selbst bekennender Elden Ring-Liebhaber. Angesichts des am 21. Juni erscheinenden DLCs Shadow of the Erdtree hatte Yoshida nun eine Nachricht für diejenigen, die der ebenfalls bald kommendenentgegenfiebern:„Wir dachten uns, jeder ist sicherlich daran interessiert, den Elden Ring-DLC zu spielen. Ich gebe euch eine Woche, um den Elden Ring-DLC zu genießen und dann in euren Sommerurlaub in Dawntrail zu starten“, verkündet er während seines Auftritts bei der PAX East (via Eurogamer ). Obwohl Dawntrail erstwird und Vorbesteller mit einem Vorabzugang am 28. Juni starten können, hatte man zwischenzeitlich überlegt, die ErweiterungDieser Gedanke wurde, aber nicht, wie Yoshida betont, aus Eigennutz: „Ich möchte nur klarstellen, [der Release-Termin] ist nicht, weil ich den Elden Ring-DLC spielen will und dann Dawntrail. Auch, wenn ich mich darauf freue.“ Er scherzt, aber dass man intern von einernach vorne abgesehen hat, weil Elden Ring seinen langersehnten DLC erhält, scheint mehr als wahrscheinlich.Egal ob ihr zuerst Shadow of the Erdtree spielt und anschließend Final Fantasy 14 Dawntrail, umgekehrt oder nur eins von beidem: Ende Juni wird. Um euch die noch drei Monate dauernde Wartezeit ein wenig zu verkürzen, empfehlen wirauf