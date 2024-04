Mit nur einem Knopf – Spieler beendet Elden Ring mit einem Morsecode





Anuncio que ayer terminamos Elden Ring con un botón, llegando y matando a todos los Bosses que proporcionan recuerdo. Ha sido toda una aventura y llevaba años sin atreverme a hacer otro reto de este calibre. Gracias a los que habeis acompañado en el viaje.



Reto completado. pic.twitter.com/6CfiH5cznl



— Silithur (@Silithur) April 13, 2024

Wahnwitzige Geschichten darum, welchSpieler einschlagen, um FromSoftwares Dauerbrennerzu bezwingen, reißen auch Jahre nach seinem Release nicht ab. Langweilig wird es dabei aber nie, wie nun erneut unter Beweis gestellt wird.Um ein wahrer Elden Lord zu werden, griff einnun, wie schon einige seiner erfinderischen Vorgänger, zu einem. Wer jetzt an eine Guitar Hero-Gitarre, ein Schlagzeug oder gar eine Tanzmatte denkt, irrt allerdings.Streamergelang es vor wenigen Tagen, vor den Augen seiner Twitch-Zuschauer, Elden Ring lediglich mit der Hilfe vonund dem Betätigen von nurdurchzuspielen. Nachdem er das Elden Beast erschlagen und sich so zum Elden Lord gekrönt hatte, wandte er sich mit einem Screenshot seines Sieges an seine Twitter-Community:„Ich verkünde, dass wir gestern Elden Ring mit einem Knopf beendet haben, indem wir alle Bosse, diebleiben, getötet haben. Es war ein ziemliches Abenteuer und ich hatte mich seit Jahren nicht mehr an eine Herausforderung dieses Kalibers herangewagt. Danke an alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben.", so Silithur selbst (via GameSpot)Silithurs sehr eigentümliche Herangehensweise an eines der gefeiertsten Games der jüngeren Vergangenheit dürfte zwar ein tatsächlicher Einzelfall bleiben, allerdings handelt es sich bei jener nicht um den ersten, das Spiel des Jahres 2022 in die Knie zu zwingen. Denn wie zu Beginn bereits durchgeschienen sein dürfte, kamen dem Streamer schon andere abenteuerlustige Adrenalinjunkies zuvor.Die Streamerin, während ihr Twitch-Kollegemit nicht mehr als einemdurchzuspielen. Man darf also gespannt sein, welche weiteren witzigen und vor allem beeindruckenden Ideen, das schwierige Soulslike zu beenden, uns künftig noch erwarten werden.