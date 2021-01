Outriders: Systemanforderungen, PC-Features, Cross-Play und Sprachen

People Can Fly und Square Enix haben die Systemanforderungen und die Features der PC-Version von Outriders ab 58,19€ bei vorbestellen ) bekanntgegeben. Zu den Systemvoraussetzungen schrieben die Entwickler noch, dass die Angaben mit der Zielsetzung "60 fps" (Bilder pro Sekunde) gemacht wurden.Die PC-Version wird folgende Funktionen bieten: Unterstützung für die meisten First-Party-Controller, Änderung der Tastenbelegung, viele Grafikoptionen (inkl. fps-Limit), Ultra-Widescreen-Support (3440x1440), HDR-Unterstützung, anpassbares Sichtfeld und eine dynamische Auflösungsskalierung zur Vermeidung von Performance-Einbrüchen. Nvidia DLSS (KI-gestütztes Upscaling der Auflösung), Nvidia Ansel (360°-Foto-Tool) und Razer Chroma RBG werden unterstützt. Raytracing-Optionen wurden nicht aufgeführt.Der Looter-Shooter wird Cross-Play auf allen Plattformen unterstützen. Cross-Save wird innerhalb der gleichen Plattform (Xbox, PlayStation) unterstützt. Außerdem wird man anpassen können, welche Interface-Elemente auf der Benutzeroberfläche präsent sind und welche nicht.Outriders wird am 1. April 2021 veröffentlicht. Es wird in 13 Sprachen lokalisiert erscheinen (Interface und Text). Sprachausgabe gibt es in neun Sprachen, darunter auch Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch. Am 25. Februar 2021 soll eine Demo veröffentlicht werden, die allen interessierten Spielern die Möglichkeit geben soll, die ersten Stunden im Singleplayer- und Koop-Modus ausprobieren zu können. Alle vier Klassen sind spielbar. Sowohl der Charakter als auch jeglicher Spielfortschritt können anschließend nahtlos in das Hauptspiel übernommen werden. Allem Anschein nach möchte Square Enix die Fehler von Marvel's Avengers nicht wiederholen und gibt vorher zumindest eine Anspiel-Möglichkeit.