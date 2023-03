The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Diese Extras gibt es beim Kauf des Spiels kostenlos dazu

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Diese Extras gibt es beim Kauf gratis dazu

Und was ist mit Amazon?

Noch gut zwei Monate müssen sich Fans gedulden, bissechs Jahre nach dem Vorgänger endlich auf der Matte steht.Wie heutzutage üblich, bekommt auch der zweite Teil des Open World-Meilensteinsverpasst, die zum Frust vieler Spieler natürlich längst ausverkauft ist. Falls ihr nicht bei dubiosen Drittanbietern zu überteuerten Preisen zuschlagen, aber trotzdem nicht auf schicke Extras verzichten wollt: Wir verraten euch, welcheihr euch zu Tears of the Kingdom sichern könnt.undpräsentieren sich seit kurzer Zeit endlich auch öffentlich als ein Konzern und machen beim Kauf von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom daher gemeinsame Sache: Hier bekommt ihr einemit einen Durchmesser von 40mm geschenkt, die in einem Case aus Acryl-Glas verpackt sein soll – nur solange der Vorrat reicht natürlich.hingegen hat sich für ein deutlich kurioseres Geschenk entschieden: Zum Kauf von Tears of the Kingdom gibt es hier einenumsonst, der in brauner Lederoptik daherkommt und vom Logo des Spiels geziert wird. Thematisch ein weniger passendes Extra als die Münze, das im Alltag aber vielleicht eher zum Einsatz kommt und nicht nur Staub ansammelt.Die größte Ausbeute ist dagegen imzu holen, wo ihrkostenlos zum Kauf dazubekommt. Der hauseigene Shop von Nintendo hat allerdings so seine Tücken,und Zahlungsmethoden abseits der Kreditkarte sind für Vorbestellungen ebenfalls nicht möglich.Ein Blick in den My Nintendo Store könnte sich für euch trotzdem lohnen und das nicht nur wegen der Münze und des Kofferanhängers. Denn wer bereit ist, ein paar Euronen mehr auf den Tisch zu blättern, der kann sich dortweitere physische Extras zum Kauf von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sichern.Fürzusätzlich bekommt ihr einmit schwarzem Lesebändchen und Logo-Aufdruck auf der Vorder- sowie Masterschwert auf der Rückseite. Eine, die der Münze optisch zu ähneln scheint, aber größer wirkt und mit einem kleinen Aufsteller sowie einer schwarzen Aufbewahrungsbox daherkommt, kostet hingegenextra.Solltet ihr euch nicht entscheiden können, bekommt ihrzusätzlich auch gleich. Alle drei Varianten sind nur beim Kauf von der physischen Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verfügbar und sollen in jedem Fall mit der Münze und dem Kofferanhänger im Schlepptau verschickt werden.Obwohl der Versandriesenormalerweise ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, Kunden durch Gratis-Dreingaben zum Kauf zu verlocken, findet sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dort aktuell ohne jede Form von physischem Extra. Bis zum Release des Spielsbleibt aber noch genug Zeit, damit der Liefergigant nachlegen kann.In der Zwischenzeit habt ihr die Gelegenheit, euch für eines der anderen Angebote zu entscheiden, denn alle kostenlosen Extras sind natürlichvorrätig. Wer auf einen fallenden Preis hofft, sollte allerdings nicht auf den My Nintendo Store setzen, wo man eisern an denfesthält, die man erst vor kurzemDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.