Untitled Goose Game: Eine Gans ist nicht genug: Koop-Update verfügbar

So:

• We Put Another Goose In The Game

• It's local-multiplayer

• You can play through the whole game with a friend

• Ruin everyone's day, together pic.twitter.com/16OcelY2dz



— House House (@house_house_) September 23, 2020

Koop-Schnatter! Für Untitled Goose Game ist das kostenlose Update mit dem kooperativen Mehrspieler-Modus für PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Außerdem ist das Spiel auch auf Steam und Itch.io erhältlich.Fortan können zwei Gänse gemeinsam die Stadt und ihre Einwohner terrorisieren - und im lokalen Koop-Modus noch mehr koordiniertes Chaos anrichten.Publisher: "Untitled Goose Game erscheint am 29. September 2020 erstmals als Box für Nintendo Switch und PlayStation 4 im Einzelhandel und auf Amazon.de. Die physischen Versionen wurden zusammen mit dem Vinyl-Soundtrack von iam8bit in Zusammenarbeit mit Panic Inc. und House House und Skybound Games als Vertriebspartner angekündigt. Zeitgleich zur Standard Version wird auch eine exklusive 'Lovely Edition' mit umweltfreundlicher Verpackung aus 100% recyceltem Material erscheinen, die exklusiv über iam8bit.com erhältlich ist."



