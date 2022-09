Overwatch 2: Leitender Helden-Designer verlässt Blizzard

Overwatch 2: Goodmans "Spuren werden noch jahrelang zu spüren sein"

Mit Geoff Goodman verlässt einer der leitenden Entwickler hinter beliebten Overwatch -Charakteren wie Tracer, Mercy und Co. jetzt Blizzard Entertainment. Die Entscheidung traf er bereits Anfang 2022.In der Rolle des Principal Game Designers bei Blizzard war Goodman jahrelang für die Kreation und das Balancing der spielbaren Charaktere im teambasierten Multiplayer-Shooter Overwatch ebenso wie dessen Fortsetzung verantwortlich. Zuvor arbeitete er als Encounter Designer für World of Warcraft und entwarf Bosskämpfe des MMORPGs.Selbstverständlich ließ es sich Blizzard nicht nehmen, Geoff Goodman mit einem entsprechenden Statement zu verabschieden. In diesem heißt es: "Wir danken Geoff für seine langjährigen Dienste bei Blizzard und wünschen ihm alles Gute. Seine Fähigkeit, Overwatchs vielfältige Heldenliste durch das Gameplay zum leben zu erwecken, war unglaublich und die Spuren, die er in den Teams von Warcraft und Overwatch hinterlassen hat, werden noch jahrelang zu spüren sein", wie PCGamer berichtet Die Nachricht kommt rund zwei Wochen vor der Veröffentlichung von Overwatch 2 denkbar ungelegen für Blizzard. Nachdem Game Director Jeff Kaplan das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr verließ, kündigte sich ein bedeutsamer Wechsel in der Führung des Teams an. Mit Goodman verlässt nun der zweite erfahrene Kopf das Projekt.Die von ihm entwickelten Helden trieben den Shooter lange Zeit an und waren ein zentraler Aspekt von Overwatch. Ob es Blizzard gelingt, an Goodmans Erfolg anzuknüpfen, kann nur die Zeit zeigen. Vor Kurzem veöffentlichte das Unternehmen die erste Roadmap für Overwatch 2 und kündigte neue Helden im Battle Pass an , darunter Kiriko, die einen eigenen Gameplay-Trailer spendiert bekam.Letztes aktuelles Video: SojournSpielszenenTrailer