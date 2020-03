Half-Life: Alyx: Valve geht von Mod-Version ohne VR-Zwang aus

Bei Valve Software geht man davon aus, dass man den ausgezeichneten VR-Shooter Half-Life: Alyx bald schon ohne ein verpflichtendes VR-Headset am PC spielen kann. Von offizieller Seite ist in dieser Richtung zwar nichts geplant, aber gegenüber Polygon geht Robin Walker von Valve davon aus, dass Modder bereits jetzt daran arbeiten, eine Version des Spiels ohne VR zu entwickeln, die man ganz normal mit Maus und Tastatur am Bildschirm zockt."Ich weiß, dass das passieren wird", so Walker. "Die größere Frage ist, was die Fans von dieser portierten Version des Spiels halten werden."Aber auch, wie man bei Valve darauf reagieren würde. Laut Walker sind die Team-Mitglieder geteilter Meinung. Er selbst würde sich keine Sorgen über eine Modifikation machen, mit der man Alyx ohne VR nutzen könnte. Einfach deshalb, weil außerhalb der virtuellen Realität viel von dem verloren gehen würde, was den VR-Ableger ausmacht und warum er so fasziniert."Ja, es wird passieren", ist sich Walker sicher. "Ich kann damit leben. Aus Rücksicht auf andere Teammitglieder würde ich die Leute jetzt nicht dazu ermutigen, aber es wird passieren. Ich denke, die Leute werden dann hoffentlich umso mehr verstehen als jetzt, warum wir uns dafür entschieden haben, das Produkt in VR zu realisieren."Letztes aktuelles Video: Video-Test