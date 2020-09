Resident Evil Village: Könnte ebenfalls noch für PS4 und Xbox One erscheinen

Screenshot - Resident Evil Village (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,XboxOne,XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Village (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,XboxOne,XboxSeriesX)

Wer zum Launch von PlayStation 5 und Xbox Series X keine Konsole erwischt, könnte u.a. von Capcom darüber hinweggetröstet werden. Producer Tsuyoshi Kanda erwähnte laut Gematsu.com während des “Capcom Special Program” im Rahmen der TGS 2020, dass das Team versuche, das für die Nextgen-Konsolen und den PC angekündigte Horror-Spiel Resident Evil Village auch für PS4 und Xbox One zu veröffentlichen.Bereits Guerilla Games hatte kürzlich damit überrascht , sein aufwändiges Action-Adventure Horizon: Forbidden West auch noch für die PS4 umzusetzen. Kanda erläutert:"Obwohl Resident Evil Village speziell für die Next-Generation-Konsolen und den PC entwickelt wird, untersuchen wir die Möglichkeit, es auch für die PlayStation 4 und Xbox One abzuliefern. Wir schauen es uns an, können aber noch keine Versprechungen machen. Wir versuchen aber unser Bestes, eine erstklassige Survival-Horror-Erfahrung für Current-Gen-Konsolen zu kreieren."Des Weiteren wurde ein Entwickler-Tagebuch veröffentlicht, das einen weiteren Look auf Chris Redfield und den Protagonisten Ethan Winters offenbart (und auch kurze Spielszenen zeigt).