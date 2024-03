Resident Evil Village: Nach der Winter-Saga in die Open World?





(1/2) So here's a little tidbit I'll share, Capcom often will greenlight new initiatives in 3's closer together. Decent examples are RE7, RE:2 & DMCV were all Greenlit fairly close together to take advantage of their new RE Engine, & the idea to remake RE:2 inspired them to also



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 22, 2024

Mitschob Capcom die Horror-Reihe zur Ego-Perspektive und vollführte einen gewagten Wechsel durch. Ein noch drastischerer könnte uns nun nacherwarten.Noch wissen wir nichts zum kommenden Ableger: Weder den Titel, den Release-Termin noch Setting oder Prämisse hat das japanische Entwicklerstudio bislang verraten, ja nicht einmal seine Existenz ist bestätigt. Dass ein weiteres Resident Evil-Spiel kommen wird, dürfte aber klar sein – und einemzufolge verfrachtet uns das dann in eineTwitter-Nutzer AestheticGamer1, der nicht das erste Mal als Leaker in Erscheinung tritt, will bereits wissen, wie es mit dem Franchisesoll: „Dragon's Dogma 2 hat die Funktionalität der RE Engine für Open World-Spiele erweitert, die anderen beiden Spiele, die auf diese Technik bauen werden, sind Monster Hunter Wild[s] und Resident Evil 9“, schreibt er.Bei demist der Wechsel zur Open World durchaus naheliegend, denkt man an dieder beiden Vorgänger zurück. Einzig die Frage, wie man mit der zuvor missionsbasierten Spielstruktur umgeht, steht hier im Raum. Resident Evil in einer offenen Welt ist hingegen schon deutlich seltsamer: Imist das Konzept jedenfalls noch nicht so allgegenwärtig wie im Action-Adventure-Bereich.Doch wem angesichts dieser Nachricht schon die Zähne klappern, der kann beruhigt sein. Wie AestheticGamer1 weiter ausführt, will Capcom offenbar unbedingt dieund Fans nicht mit einer wilden neuen Ausrichtung verschrecken.baut eindeutig auf die Stärken und diedes Vorgängers, gleiches soll auch für Monster Hunter Wilds und Resident Evil 9 gelten.Wenn euch der Nachfolger von Resident Evil Village wirklich in die Open World verschleppt, gilt es, als nächstes diezu klären. Die Saga rund umund seine Familie hat mit dem Shadows of Rose-DLC schließlich endgültig sein Ende gefunden.