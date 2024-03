The Last of Us-Serie: Staffel 2 soll Gerücht zufolge bereits im Frühjahr 2025 anlaufen





‘THE LAST OF US’ Season 2 will reportedly premiere in March/April of 2025.



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/hPzgKnEAOr



— ScreenTime (@screentime) March 26, 2024

NachdemSerienadaption eines der gefeiertsten Videospiele der vergangenen Jahre auf äußerste Beliebtheit stieß, fragen sich Fans und Kritiker gleichermaßen, wann man sich wohl auf dieeinstellen könne. Ein bekanntererwill nun von einem konkretenwissen.Diedürften bereits vor einigen Wochen angelaufen sein und sollen letzten Informationen zufolge noch vor Ende des aktuellen Kalenderjahres zumgebracht werden. Welchersich daraus erschließt, erfahren wir so auch.Der stets gut informierte Insidergalt in der jüngeren Vergangenheit immer wieder als recht, wenn es um frisches Futter zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie ging. Nun will er aber sogar einen relativ eingegrenzten Veröffentlichungszeitraum erfahren haben, wie er in einem Beitrag auf Twitter mitteilt Dabei verrät er, dass man mit Season 2 der HBO-Erfolgsserie in ziemlich genau einem Jahr, nämlich imrechnen könne. Die Informationen findet man eigentlich nur über einen Patreon-Link, doch die Kollegen von ScreenTime haben sich die Mühe gemacht, sie mit allen The Last of Us-Fans zu teilen:Wie immer solltet ihr trotzdem mit der nötigen Prisean die Sache herangehen, denn um einehandelt es sich keineswegs. Ganz aus der Luft gegriffen zu sein scheint das Gerücht allerdings nicht, lag Richtman doch in letzter Zeit regelmäßig richtig, was seine geteilten Insider-Infos anbelangt. So wusste er bereits im Vorfeld, dass. Der Kevin – Allein zu Haus-Star wird in die Rolle derschlüpfen, die wir in der Videospielvorlage nicht zu sehen bekamen.Fans der filmischen Umsetzung des PlayStation-Hits können es derweil kaum erwarten, die Fortsetzung über die Front ihres Fernsehers flimmern zu sehen. Derweil sorgtaber für Beruhigung: Die, wie er vor kurzer Zeit bereits klarstellte. Für ein. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, wenn es frische Informationen rund um den Release gibt.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer