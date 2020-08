Bounty Battle: Brawler mit Indie-Stars hat einen Starttermin im September bekommen

Das via fig finanzierte 2D-Beat'em-Up Bounty Battle wurde im Juli auf einen unbekannten Termin verschoben, der mittlerweile verraten wurde. Dark Screen Games und Merge Games verkündeten den 10. September als Starttermin. Dann darf man sich u.a. mit Kämpfern aus folgenden Spielen in das wilde Geprügel stürzen: The Bug Butcher und Blocks that Matter Letztes aktuelles Video: Roster Trailer