Dirt 5: Codemasters stellt die Next-Gen-Features auf der Xbox Series X vor

Es ist zwar alles schon weitestgehend bekannt, aber Codemasters hat es doch noch für nötig erachtet, die Next-Gen-Features von Dirt 5 ( ab 53,34€ bei vorbestellen ) auf der Xbox Series X nochmal in einem kurzen Trailer-Video vorzustellen. Dabei werden die kurzen Spielausschnitte, die direkt von der neuen Microsoft-Konsole stammen sollen, mit Schlagworten wie dem 120fps-Modus, der aufgebohrten 4K-Grafik und flotteren Ladezeiten unterlegt. Zudem folgt der Hinweis, dass es eine kostenlose Upgrade-Funktion geben wird.Auf der Xbox One erscheint Dirt 5 bereits am 6. November, während die Next-Gen-Version pünktlich am 10. November mit der Veröffentlichung der Xbox Series X / S an den Start geht. Für die PS5-Version gibt es weiterhin keinen offiziellen Termin, während man auf Stadia erst im kommenden Jahr loslegen darf.Letztes aktuelles Video: Xbox Series X Trailer