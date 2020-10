Dirt 5: PS5-Version erscheint zum Konsolenstart

Warum auch immer hat Codemasters ein großes Geheimnis um den Start der PS5-Version von Dirt 5 ( ab 53,34€ bei vorbestellen ) gemacht: Während die Releasedaten aller anderen Plattformen quasi bestätigt wurden, hieß es hinsichtlich der PS5-Fassung ständig, dass sie offiziell erst "später im Jahr" erscheinen werde.

Damit ist jetzt Schluss! Wie von vielen Leuten sicher schon erwartet, wird Dirt 5 nicht nur auf der Xbox Series X, sondern auch der PlayStation 5 ein Launch-Titel und erscheint in manchen Regionen daher schon am 12. November, während man sich in Deutschland noch bis zum 19. November gedulden muss. Eurogamer.net weist außerdem nochmal darauf hin, dass Codemasters für die PS4-Version bereits ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Edition bestätigt hat. Keine näheren Informationen gibt es dazu, ob man dabei auch den Spielstand transferieren kann.Letztes aktuelles Video: Xbox Series X Trailer