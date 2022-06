Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Teil 3 & 4 sollten auch Remaster bekommen

Kein Remaster zu Tony Hawk’s Pro Skater 3 & 4 wegen Activision

Das doppelte Remaster Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ab 27,99€ bei kaufen ) wurde zum künstlerischen wie kommerziellen Erfolg. Aber warum gab es bis heute keine Fortsetzung? Tony Hawk selbst hat es jetzt verraten.Als 1999 der allererste Teil von Tony Hawk’s Pro Skater erschien, fiel der Startschuss für eine der bekanntesten wie erfolgreichsten Sportspielmarken überhaupt. Und nicht wenige fühlten sich dazu inspiriert, den Controller zwischendurch beiseitezulegen und sich selbst auf das Rollbrett zu stellen. 2020 kam dann ein Remaster der ersten beiden Teile auf den Markt, das „technisch wie spielerisch sehr gelungen“ ist, wie wir in unserem Test zu Tony Hawk's Pro Skater 1+2 urteilten. Aber warum erschien dann nie ein direktes Nachfolgeprojekt?Die titelgebende Skateboard-Legende höchstselbst hat vor kurzem bei einem Twitch-Stream von Andy Gentile vorbeigeschaut und ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Dabei verriet er, dass es bis zur Veröffentlichung von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 auch den Plan gab, die nächsten zwei Teile zu remastern.Allerdings wurde nur wenig später das Entwicklerstudio Vicarious Visions auf Geheiß des Mutterkonzern Activision mit Blizzard Entertainment zusammengefügt. Anschließend schaute man sich nach einem neuen Entwickler für das Projekt um. Activision habe aber niemandem so sehr vertraut wie einst Vicarious. Hawk zufolge habe sich das Unternehmen mehrere Vorschläge angehört: „Und sie mochten nichts, was sie hörten und das war es dann.“Am Ende bleibt allen nur noch die Hoffnung darauf, dass sich das noch einmal ändern wird. Auch Tony Hawk sieht das so: „Ich wünschte, es gäbe irgendeinen Weg, es zurückzuholen. Aber wer weiß? Vielleicht, wenn sich der Staub gelichtet hat, werden wir es hinbekommen. Man weiß nie. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass wir 1+2 20 Jahre später machen würden.“