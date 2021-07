Die grafisch aufwändigen Kulissen von Kena: Bridge of Spirits benötigen offenbar noch etwas mehr Feinschliff. Entwickler Ember Lab hat auf dem offiziellen Twitter-Auftritt des Spiels bekanntgegeben, dass das Action-Adventure erst am 21. September erscheinen wird.Ursprünglich geplant war ein Release-Datum am 24. August. Neben Fassungen für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 ist auch eine PC-Version geplant, die über den Epic Games Store erscheinen wird.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer