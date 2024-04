Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Switch-Performance ist höchste Priorität

Mit dem Release vonist auch ein Day One Patch erschienen, der bereits einige Verbesserungen bringt und kleinere Bugs behebt. Speziell für die Nintendo Switch soll möglichst schnell noch ein weiteres Update folgen.Auf Nintendos Hybrid-Konsole läuft das JRPG derzeit nämlich noch reichlich unrund, unter anderem mit. Auch einige Bugs in der Story stehen noch auf der Liste, die die Entwickler von Rabbit & Bear abarbeiten müssen.Zunächst einmal werden aber mit dem Patch 1.0.3 unter anderem, Probleme beim Fortschritt behoben und lokalisierte Texte verfeinert. Das Day One Update sollte im Idealfall vor dem ersten Spielen von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes heruntergeladen und installiert werden. Die momentanen Probleme mit der Switch-Version sollen als nächstes angegangen werden; deren Behebung haben höchste Priorität.So gibt es einen Bug, der verhindert, dass sich dieeurem Gefolge anschließt, wenn ihr nicht bereits Riufan rekrutiert habt. Kehrt ihr später mit Riufan in Lams Stadt zurück, ist diese verschwunden. Außerdem gibt es einen weiteren Fehler im späteren Spielverlauf, der verhindert, dass ihr in den Kriegsmodus starten könnt. Mit dem Patch 1.0.4 sollen diese Probleme sowie weitere Switch-spezifische Einschränkungen behoben werden.Die Performance auf der Nintendo-Konsole ist auch für uns, den es an der Switch-Version von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes auszusetzen gibt. Wie das Retro-Rollenspiel ansonsten