Wonder Boy: Asha in Monster World: Asha und Sidekick Pepelogoo zeigen sich im Trailer

Inin Games und Studioartdink haben einen Trailer zu Wonder Boy: Asha in Monster World veröffentlicht, in dem sowohl Asha als auch Sidekick Pepelogoo zu sehen sind. Der Plattformer wird im zweiten Quartal 2021 (April bis Juni) in Nordamerika, Europa und Australien für PlayStation 4 und Switch erscheinen. In Japan soll es am 22. April losgehen. Drei physische Editionen (Limited Edition: 39,99 Euro; Collector's Edition: 99,99 Euro; Mega Collector's Edition: 179,99 Euro) werden bei Strictly Limited Games angeboten.Das Spiel ist eine "voll geremasterte Version" von Monster Boy 4 aus dem Jahr 1994 - mit Cel-Shading-Grafik und 2D-Spielmechanik. Die gesprächige Asha und andere Figuren sollen erstmals in der Serie voll vertont werden. Im Team befinden sich einige frühere Entwickler der Serie, darunter Serienschöpfer Ryuichi Nishizawa (der als Teamleiter und Director fungiert), Komponist Shinichi Sakamoto, Character-Designer Maki Azora sowie Creative-Manager Takanori Kurihara. Das Original "Monster World 4" soll außerdem in allen physischen Editionen enthalten sein.Letztes aktuelles Video: Trailer