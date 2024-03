Final Fantasy 16: Yoshi-P gibt Hinweis auf weitere Plattform-Portierungen

gilt als eines der überzeugendsten Rollenspiele, die das vergangene Spielejahr im Gepäck hatte. Nicht umsonst lechzen sich Spieler, die das Abenteuer aufgrund seiner bisherigen PS5-Exklusivität gemisst haben, die Finger nach einerDiese soll – fast ein Jahr nach dem ursprünglichen Release im Juni 2023 – in unbestimmter Zukunft auch tatsächlich kommen. Ist dieerst einmal erfolgreich über die Bühne gebracht, stellt sich natürlich auch die Frage danach, ob wir FF16 noch aufzu sehen bekommen könnten.Der populäre Produzent, besser bekannt unter seinem Synonym, gibt nun einen Hinweis darauf, dass Final Fantasy 16 durchaus weitere Portierungen erfahren könnte, sobald man die PC-Version erst einmal auf den Weg gebracht habe. Yoshida und sprachen mit Noisy Pixel über dieund seiner Charaktere, nachdem diebereits im April seine Veröffentlichung feiert.Hinsichtlich der Frage, ob es für das Team schwierig gewesen sei, sich von all den Charakteren mit dem DLC zu verabschieden, erwiderte Yoshida, dass es sich noch gar nicht um dashandeln würde. „Es ist nicht vorbei in dem Sinne, dass wir die PC-Version haben“, stellte er zunächst einmal klar. „Sobald die PC-Version veröffentlicht ist, denken wir darüber nach, hoffentlich auch auf andere Plattformen zu gehen“ – einfür all jene, die weder Gaming-PC noch PS5 zu ihrem Repertoire zählen.„Es gibt also das Gefühl, dass das Projekt zwar weiterläuft, aber es gibt nicht das Gefühl, traurig zu sein und es verlassen zu müssen.“, führt Yoshi-P weiter aus. Eineweiterer Portierungen von Final Fantasy 16 steht seitens Square Enix bislang allerdings aus. Zuvor war lediglich– an der sich bis dato jedoch auch nichts verändert hat.Trotzdem scheint es dank Yoshidas hoffnungsvoller Worte durchaus, dass wir den jüngsten Serienteil künftig auch auf anderen Plattformen wie beispielsweise Microsoftssehen könnten. Die, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde. Ob sich die weitere Wartezeit überhaupt lohnt, solltet ihr das actionreiche Rollenspiel bislang nicht gespielt haben,Letztes aktuelles Video: Trailer Awakening