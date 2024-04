Stellar Blade: Die Fähigkeit zum Hinterhalt

Mit Assassin's Creed lässt sich Stellar Blade nun wirklich nicht vergleichen, aber das unentdeckte Meucheln ist auch hier unsagbar praktisch.

Zurück zum Absender

Gekonnt kontern: Damit ihr nach der Abwehr nicht einfach nur stocksteif dasteht, solltet ihr euch anschauen, mit welchen Tasten ihr Folgeangriffe einleiten könnt.

Hilfestellung für den Tanzkurs

Damit es beim Kämpfen richtig schön scheppert, sollten ein paar Paraden schon sitzen. Die entsprechenden Fähigkeiten helfen bei der Ausführung.

Auf die Varianz kommt es an

Gigantisch ist die Auswahl an Beta-Fähigkeiten nicht, dafür gewöhnt ihr euch aber auch schnell an sie. Jetzt nur noch ein bisschen ausbauen...

Mit den Beta-Fähigkeiten zum Sieg

Hier gehen nur unspektakulär Zahlen nach oben, aber das schnellere Füllen der Leisten ist beim Kämpfen ungemein hilfreich.

Der Kampf gegen die Naytibas inverlangt einiges von euch und Eve ab, daher solltet ihr der Elitesoldatin dabei helfen, so schnell wie möglich richtig stark zu werden.Damit das gelingt, braucht ihr nicht nur Waffenkerne, um eure Blutklinge zu verbessern, sondern vor allem Level-Ups, um imverschiedene Fähigkeiten zu erwerben. Doch auch, wenn euch nicht von Anfang an alle Zweige zur Verfügung stehen, kann man angesichts der Auswahl leicht den Überblick verlieren. Wir verraten,Die erste Fähigkeit, die wir euch für euer Abenteuer in Stellar Blade ans Herz legen wollen, befindet sich im Angriff-Zweig und hört auf den Namen. Habt ihr sie erst einmal gelernt, könnt ihr Gegner mit nur einem einzigen Schlag besiegen, wenn ihrund, sobald der entsprechende Befehl auf dem Bildschirm zu sehen ist, Dreieck drückt – eine hervorragende Möglichkeit, Gegner ganz ohne Stress auszuschalten.Dies funktioniert natürlichund die laufenden Geschütztürme in der Wüste sind seltsamerweise auch dagegen immun. Ansonsten könnt ihr diese Fähigkeit aber gegen viele Feinde nutzen, um das, Heiltränke zu sparen und nicht von der reinen Überzahl überwältigt zu werden. Zusammen mit der richtigen Exo-Spine könnt ihr durch erfolgreiche Hinterhalte sogar ein wenig Lebensenergie wieder auffüllen.Doch die Angriffe aus den Schatten bringen euch nur bedingt weit in Stellar Blade: Meist müsst ihr doch die offene Konfrontation suchen und dann wart ihr vorher hoffentlich im Überleben-Zweig unterwegs, um dort diezu erlernen. Falls euer Gegenüber nicht gerade leuchtet, ist das Parieren nämlich zumeist die bessere Wahl als das Ausweichen und beikönnt ihr dann direkt nachsetzen.Bereits Konter I ist eine gute Möglichkeit, euchzu manövrieren und dem kurzzeitig benommenen Naytiba einen beherzten Hieb hinter die monströse Kauleiste zu klemmen. Besonders, sobald ihr im späteren Spielverlaufhabt, lohnt sich hier ein erneuter Besuch, um euren bisherigen Konter noch mächtiger und aus euren Feinden Hackfleisch zu machen.Parieren und ausweichen schön und gut, doch, dann können vor allem die Bosskämpfe von Stellar Blade ganz schön zäh werden. Bleibt also im Überleben-Zweig und investiert in die beiden Fähigkeitenund, die genau das tun, was sie versprechen: Sie vereinfachen das perfekte Parieren und Ausweichen.Egal ob ihr das Schwert zu spät hebt oder zu früh aus dem Weg hüpft und dann vom nachfolgenden Schlag getroffen werdet: Diehelfen euch dabei, den Kampf gegen die Naytibas zu meistern und nicht nur als Sieger aus den Auseinandersetzungen hervorzugehen, sondern sich dank des Schwerterklirrens und dennoch dazu wie eine blutverschmierte Ballerina zu fühlen.Neben den normalen Angriffen stehen euch auch diezur Auswahl, um die Monster in Stellar Blade auf die Bretter zu schicken. Während ihr von Anfang an Zugriff auf den Trio-Move habt, folgen auch die anderen Attacken, Schockwelle, Schildbrecher und Schnitt genannt, in den ersten Spielminuten. Diewarten allerdings darauf, von euch freigeschaltet zu werden.Schaut also ab und an im Beta-Zweig vorbei und. Dabei hat jeder der vier besondere Stärken: Trio ist besonders effektiv im Kampf Mann gegen Mann, die Schockwelle lässt sich aus der Entfernung abfeuern, der Schnitt ist stark gegen Gegnergruppen und der Schildbrecher… bricht wenig überraschend effizienter Schilde als bloßes Draufhauen.Damit ihr die erwähnten Beta-Fähigkeiten so häufig wie möglich einsetzen könnt, müsst ihr durch stetes Angreifen und Abwehren immer und immer wieder die entsprechende Leiste auffüllen. Schaltet also im Talentbaum alle Fähigkeiten frei, die die: Dazu gehört zum Beispiel, womit ihr davon profitiert, viele Gegner aus dem Hinterhalt zu erledigen.Auch Beta-Energie-Aufladung I und II, die sich sowohl im Überleben- als auch im Angriff-Zweig finden, solltet ihr entsprechend schnell mit Fähigkeitspunkten kaufen, umaus ihnen zu schlagen. Falls ihr derweil noch wissen wollt,, verraten wir euch das natürlich im entsprechenden Artikel.